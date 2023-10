Warum Sonnenuntergänge auf dem Mars blau erscheinen

Das kürzlich vom Perseverance-Rover geteilte Bild hat einen atemberaubenden bläulichen Sonnenuntergang auf dem Mars eingefangen, ein starker Kontrast zu den Sonnenuntergängen, die wir auf der Erde gewohnt sind. Doch was verursacht dieses Phänomen?

Die Atmosphäre auf dem Mars besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid, mit geringen Mengen Stickstoff und Spuren von Sauerstoff. Darüber hinaus enthält die Marsatmosphäre eine erhebliche Menge an Staubpartikeln. Es sind diese Staubpartikel, die zum blauen Erscheinungsbild der Sonnenuntergänge auf dem Mars beitragen.

Wenn Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre dringt, wird es von den Molekülen und Partikeln in der Luft gestreut, was zu einer Reihe von Farben führt. Auf dem Mars jedoch absorbieren die Staubpartikel in der Atmosphäre einen Großteil des blauen Lichts und verleihen dem Himmel eine rote Farbe. Bei Sonnenauf- und -untergang, wenn das Sonnenlicht eine größere Menge Staub durchdringen muss, wird das blaue Licht in die Umgebung der Sonne gestreut und so für Beobachter auf der Marsoberfläche sichtbar.

Dieses Phänomen ist als interstellare Extinktion bekannt und bezieht sich auf den Verlust bestimmter Lichtwellenlängen aufgrund der Absorption und Streuung durch Staubpartikel. Das blaue Licht tendiert dazu, stärker in Richtung der Sonne zu streuen, während sich andere Farben über den gesamten Himmel verteilen und einen gelben oder orangefarbenen Farbton erzeugen.

Mark Lemmon, ein Mitglied des Mars Pathfinder-Bildgebungsteams und des Wissenschaftsteams der Curiosity-Rover-Mission, erklärt, dass die blaue Farbe in der Nähe der Sonne bei Sonnenuntergängen auf dem Mars ausschließlich auf den Staub in der Atmosphäre zurückzuführen ist. Er stellt klar, dass es nicht durch Wassereiswolken verursacht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die einzigartige Zusammensetzung der Marsatmosphäre, insbesondere das Vorhandensein von Staubpartikeln, für das blaue Erscheinungsbild der Sonnenuntergänge auf dem Mars verantwortlich ist. Dieses faszinierende Phänomen zeigt die besonderen Merkmale der Umwelt des Roten Planeten.

