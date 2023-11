Die Dringlichkeit, Klima-„Wendepunkte“ zu priorisieren

Da unser Planet schnelle und alarmierende Veränderungen durchmacht, fordern Wissenschaftler die Vereinten Nationen (UN) auf, Klima-„Wendepunkte“ zu priorisieren. Bei diesen Kipppunkten handelt es sich um kritische Schwellenwerte innerhalb des Klimasystems, deren Überschreitung irreversible und katastrophale Veränderungen auslösen kann. Während sich Umweltschützer auf den bevorstehenden Klimagipfel COP28 vorbereiten, trifft sich der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen, um seine nächsten Einschätzungen zur globalen Erwärmung zu besprechen.

Der führende Klimaforscher Tim Lenton betont, wie wichtig es ist, diese Wendepunkte und ihre möglichen Folgen zu erkennen. Wenn zum Beispiel der grönländische Eisschild schmilzt, ist er aufgrund seiner sinkenden Höhe wärmerer Luft ausgesetzt, was den Schmelzprozess weiter beschleunigt. Solche Rückkopplungsschleifen können sich selbst antreiben und zu einer stärkeren Erwärmung führen, auch ohne dass die Treibhausgasemissionen steigen.

Obwohl das Konzept der Kipppunkte in früheren IPCC-Berichten kurz angesprochen wurde, argumentieren viele Wissenschaftler, dass es ein unzureichendes Risikomanagement sei, weitere fünf bis sieben Jahre auf umfassende Bewertungen zu warten. Um dieser Dringlichkeit gerecht zu werden, erstellen Lenton und eine Gruppe von über 200 Wissenschaftlern einen eigenen Bericht über Kipppunkte, der zeitgleich mit der COP28 unabhängig veröffentlicht wird.

Eine der Herausforderungen für Wissenschaftler besteht darin, Frühwarnsignale für diese Kipppunkte zu identifizieren. Luke Kemp, Forscher am Cambridge Centre for the Study for Existential Risk, betont die Unklarheit darüber, wann sich diese Rückkopplungsschleifen selbst verstärken. Diese Unsicherheit unterstreicht die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen als Reaktion auf Worst-Case-Szenarien.

Um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken, ist die Bewältigung von Kipppunkten von entscheidender Bedeutung. Durch die Berücksichtigung von Worst-Case-Szenarien und das Ergreifen vorbeugender Maßnahmen können Gesellschaften die potenziellen Risiken, die mit diesen Wendepunkten verbunden sind, abmildern. Professorin Kristie Ebi, die sich mit den gesundheitlichen Risiken des Klimawandels beschäftigt, macht auf die Bedeutung zukunftssicherer Infrastruktur und Anpassungsstrategien aufmerksam. Sie führt als Beispiel die Brücke zur Prince Edward Island an, die mit zusätzlichen Höhenzuschlägen für den Anstieg des Meeresspiegels gebaut wurde. Dieser zukunftsweisende Ansatz sparte Kosten und verhinderte teure Nachrüstungen.

Durch die Konzentration auf Wendepunkte kann das IPCC politische Entscheidungen leiten, die über die Feststellung des Zusammenhangs zwischen menschlicher Aktivität und Klimawandel hinausgehen. Naomi Oreskes, Professorin an der Harvard University, argumentiert, dass es angesichts begrenzter wissenschaftlicher Ressourcen für die wissenschaftliche Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung ist, ihre Anstrengungen strategisch auf kritische Bereiche wie Wendepunkte, Schadensbegrenzung und Anpassung zu konzentrieren.

Da die Bekämpfung des Klimawandels immer dringlicher wird, ist das Erkennen und Priorisieren von Wendepunkten von größter Bedeutung. Die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedsländer müssen zusammenarbeiten, um einen Sonderbericht über Wendepunkte in Auftrag zu geben, um nicht nur die potenziellen Katastrophen hervorzuheben, sondern auch zu unterstreichen, dass es noch nicht zu spät ist, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen.

FAQ:

Was sind Kipppunkte im Klimasystem? Unter Kipppunkten versteht man kritische Schwellenwerte innerhalb des Klimasystems, deren Überschreitung abrupte und irreversible Veränderungen auslösen kann.

Warum sind Kipppunkte wichtig? Kipppunkte können katastrophale Veränderungen in unserem Klimasystem verursachen und schwerwiegende und dauerhafte Auswirkungen auf die Umwelt und die menschlichen Gesellschaften haben.

Wie gehen Wissenschaftler mit Wendepunkten um? Einige Wissenschaftler fordern die UN dazu auf, den Wendepunkten Priorität einzuräumen, indem sie einen Sonderbericht in Auftrag geben. Andere führen unabhängige Untersuchungen durch, um ihre eigenen Berichte über Wendepunkte zu erstellen.

Was sind die Herausforderungen bei der Bewältigung von Wendepunkten? Eine große Herausforderung besteht darin, Frühwarnsignale für Wendepunkte zu erkennen und zu verstehen, wann sich Rückkopplungsschleifen selbst verstärken. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit diesen Faktoren unterstreicht die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen und vorbeugender Ansätze.

Wie können wir Widerstandsfähigkeit gegenüber Wendepunkten aufbauen? Um Resilienz aufzubauen, müssen vorbeugende Maßnahmen ergriffen, die Infrastruktur zukunftssicher gemacht und Anpassungsstrategien entwickelt werden, die Worst-Case-Szenarien berücksichtigen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Kipppunkten zu mindern.