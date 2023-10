Die Psyche-Mission: Erkundung des mysteriösen Metall-Asteroiden

By

Wissenschaftler sind seit langem von 16 Psyche fasziniert, einem metallreichen Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Sein geschätzter Wert, wenn er abgebaut wird, übersteigt den gesamten Bargeldbestand auf der Erde heute. Doch nicht nur sein Wert erregt Aufmerksamkeit. Forscher sind bestrebt, diesen dichten Asteroiden zu untersuchen, da er Einblicke in die frühen Stadien des Sonnensystems liefern kann.

Die bevorstehende Psyche-Mission unter der Leitung des Jet Propulsion Laboratory der NASA zielt darauf ab, die Geheimnisse von 16 Psyche aus nächster Nähe zu lüften. Durch die Untersuchung seines Äußeren hoffen Wissenschaftler, seinen Ursprung und seine Zusammensetzung zu bestimmen. Ist es der übrig gebliebene Kern eines gescheiterten Planeten? Ist es durch eine Kollision und anschließenden Zusammenbau entstanden? Oder ist es von etwas noch Einzigartigerem geprägt, etwa von eisenspeienden Vulkanen?

Die Psyche-Mission besteht aus einem von der NASA gebauten Orbiter, auch Psyche genannt, der das erste von Menschenhand geschaffene Raumschiff sein wird, das einen Metallasteroiden besucht. Das Startfenster war ursprünglich auf den 5. Oktober festgelegt, wurde jedoch auf den 12. Oktober verschoben, um die Triebwerke der Raumsonde fein abzustimmen. Das Raumschiff wird vom Kennedy Space Center in Florida an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete gestartet.

Im Rahmen der Psyche-Mission ist 16 Psyche der 16. entdeckte Kleinplanetenkörper und nach der griechischen Göttin der Seele benannt. Der Asteroid ist etwa 220 km breit und hat eine holprige, abgeflachte Kartoffelform. Durch erdbasierte Beobachtungen haben Wissenschaftler wertvolle Informationen über seine Größe, Form, Rotationsperiode und Rotationspol gewonnen.

Einer der faszinierendsten Aspekte von 16 Psyche ist sein Metallgehalt. Obwohl seine Oberfläche Licht unterschiedlich reflektiert, sind die genauen Metalle noch unklar. Basierend auf der Zusammensetzung von Eisenmeteoriten sagen Wissenschaftler jedoch voraus, dass 16 Psyche reich an Eisen und Nickel ist und möglicherweise auch Spurenelemente von Kobalt, Titan, Platin und Palladium enthält.

Das Hauptziel der Mission besteht darin, Licht auf die wahre Natur von 16 Psyche zu werfen. Handelt es sich um einen Restkern? Ist es ein Produkt des antiken Vulkanismus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Die Raumsonde Psyche verfügt über ein Magnetometer, um eventuell vorhandenen Restmagnetismus zu erkennen, der Hinweise auf seinen Ursprung geben könnte.

Die Verzögerung der Psyche-Mission bedeutet, dass die Raumsonde nun voraussichtlich im Jahr 16 mit 2029 Psyche zusammentreffen wird und dabei einer Flugbahn folgt, die einen nahen Vorbeiflug am Mars beinhaltet, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Sobald es sein Ziel erreicht hat, wird das Raumschiff etwa 75 km über der Oberfläche des Asteroiden kreisen und so eine detaillierte Bildgebung und Kartierung seiner Merkmale ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psyche-Mission vielversprechend ist, wenn es darum geht, die Geheimnisse von 16 Psyche, dem unglaublich wertvollen und rätselhaften Metallasteroiden, zu lüften. Durch die Untersuchung dieses einzigartigen Himmelsobjekts aus der Nähe hoffen Wissenschaftler, wertvolle Einblicke in die frühe Entstehung unseres Sonnensystems und die Ursprünge dieser metallreichen Asteroiden zu gewinnen.