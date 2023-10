NASA startet Raketen, um atmosphärische Veränderungen während der Sonnenfinsternis zu untersuchen

Die NASA bereitet sich darauf vor, während einer bevorstehenden Sonnenfinsternis drei Raketen in den Schatten des Mondes zu starten, um Störungen in der Erdatmosphäre zu untersuchen. Die Sonnenfinsternis, bei der es sich um eine ringförmige Sonnenfinsternis für einen bestimmten Pfad im Südwesten der USA und eine partielle Sonnenfinsternis für ganz Amerika handelt, wird zu einem deutlichen Rückgang des Sonnenlichts führen.

Auf dem Höhepunkt des Ereignisses werden etwa 90 % der Sonne vom Mond verdeckt. Die NASA möchte die Auswirkungen dieses Phänomens auf die obere Erdatmosphäre messen. Um Daten über die Atmosphäre, die Elektronendichte und die Temperatur zu sammeln, wird die Raumfahrtbehörde drei Höhenforschungsraketen vom White Sands Missile Range in New Mexico starten, direkt außerhalb der Bahn des „Feuerrings“ der Sonnenfinsternis.

Die Raketen, die vor, während und nach dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis abgefeuert werden, werden etwa 50 Meilen in die Ionosphäre aufsteigen, wo die Luft elektrisch wird. In dieser Region treten Temperatur- und Dichteschwankungen aufgrund der Bewegung von Ionen und Elektronen während des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs auf. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich während der Sonnenfinsternis Wellen durch die Ionosphäre ausbreiten. Diese Mission wird die erste sein, die während einer Sonnenfinsternis gleichzeitig Messungen an verschiedenen Orten in dieser speziellen Schicht der Erdatmosphäre sammelt.

Unter der Leitung von Aroh Barjatya von der Embry-Riddle Aeronautical University ist das Projekt als Atmospheric Perturbations around the Eclipse Pat bekannt. Barjatya vergleicht die Ionosphäre mit einem Teich mit sanften Wellen und erklärt, dass die Sonnenfinsternis wie ein Motorboot wirkt, das plötzlich durch das Wasser bricht. Das Boot erzeugt einen Kielwasser, der dazu führt, dass der Wasserspiegel beim Zurückfließen kurzzeitig ansteigt.

Jede Rakete wird kleine wissenschaftliche Instrumente einsetzen, um Veränderungen in elektrischen und magnetischen Feldern, Dichte und Temperatur zu messen. Raketen gelten als ideal für die Untersuchung der vertikalen Dimension in kleinen räumlichen Maßstäben, da sie präzise abgefeuert werden können und Höhen erkunden können, die für Satelliten unzugänglich sind.

Die ringförmige Sonnenfinsternis wird entlang eines Pfades sichtbar sein, der sich über Oregon, Nordkalifornien, Nevada, Südwest-Idaho, Utah, Nordost-Arizona, Südwest-Colorado, New Mexico und Texas erstreckt. Nach dem Verlassen der USA führt der Weg über die mexikanische Halbinsel Yucatan sowie Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Kolumbien und Brasilien. Während nur diejenigen, die sich auf dem Pfad befinden, Zeuge des „Feuerrings“ werden können, der ein leuchtender Ring um den Neumond ist, werden Menschen in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Quellen:

- NASA

– Madhulika Guhathakurta, Wissenschaftlerin des Heliophysik-Programms, NASA-Hauptquartier