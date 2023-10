International Observe the Moon Night 2023: Ein sehenswertes himmlisches Ereignis

An diesem Wochenende, am Samstag, dem 21. Oktober, werden sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt draußen versammeln, um die Schönheit unseres natürlichen Satelliten, des Mondes, zu bestaunen. Diese jährliche Veranstaltung, bekannt als International Observe the Moon Night, wird von der NASA aktiv gefördert und hat allein in Nordamerika mehr als 3,000 registrierte Veranstaltungen.

Der Grund für diesen besonderen Zeitpunkt ist die aktuelle Mondphase, das erste Viertel. Diese Phase wird oft als die beste Zeit zur Beobachtung des Mondes angesehen, da er hell, aber nicht zu hell ist, was ihn perfekt für Sterngucker macht. Darüber hinaus bietet diese Phase die einmalige Gelegenheit, einige der atemberaubendsten Anblicke des Mondes zu erleben.

Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, wonach sie suchen sollen, hat die NASA herunterladbare Mondkarten für jede Hemisphäre bereitgestellt. Diese Karten heben die großen Mondflecken hervor, bei denen es sich um dunkle Flecken handelt, die etwa ein Sechstel der Mondoberfläche bedecken. Obwohl sie als „Meere“ bezeichnet werden, handelt es sich bei diesen Gebieten tatsächlich um Basaltebenen, die durch Lavaströme nach Asteroideneinschlägen entstanden sind.

Während das bloße Auge die dunklen Flecken leicht erkennen kann, kann die Verwendung eines Fernglases das Erlebnis verbessern. Durch die Fokussierung auf den Endpunkt des Mondes, die Linie, die die dunkle Seite von der hellen Seite trennt, können Beobachter das Spiel der Schatten beobachten und Krater und Bergrücken freilegen. Der südliche Teil des Mondes ist besonders gebirgig und bietet ein faszinierendes Terrain zum Erkunden.

Die Internationale Mondbeobachtungsnacht bietet auch eine perfekte Gelegenheit, die historische Mondlandung der Menschheit noch einmal Revue passieren zu lassen. Am 20. Juli 1969 erklärte Neil Armstrong: „Tranquility Base hier. Der Adler ist gelandet." Der Landeplatz, auch Meer der Ruhe (Mare Tranquillitatis) genannt, ist in dieser Nacht leicht zu erkennen. Andere Landeplätze der Apollo-Mission sind ebenfalls sichtbar, aber einige könnten sich während dieses Ereignisses in der Mondnacht befinden.

Zusätzlich zur Beobachtung des Mondes in dieser besonderen Nacht wird die NASA um 7:XNUMX Uhr EDT einen zweistündigen Livestream im NASA-Fernsehen übertragen. Diese Sendung zielt darauf ab, Menschen auf der ganzen Welt zu vereinen, um Mondbeobachtung, Wissenschaft und Erforschung zu feiern und gleichzeitig die Mondforschungs- und Erforschungsprogramme der NASA zu fördern.

Wenn Sie also an diesem Wochenende draußen sind, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Mond zu betrachten und die Wunder unseres himmlischen Nachbarn zu genießen. Und merken Sie sich die Internationale Observe the Moon Night im nächsten Jahr vor, die am 14. September 2024 stattfinden soll.

