Ein neues Verständnis darüber, wie sich Krebs auf die Wirbelsäule ausbreitet

Forschern von Weill Cornell Medicine in New York City ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis gelungen, warum bestimmte Krebsarten in der Wirbelsäule metastasieren. Es ist seit langem bekannt, dass metastasierter Brustkrebs häufig auf die Wirbelsäule übergreift und für die Patientinnen schwere Komplikationen verursacht. Allerdings waren die Gründe für dieses Phänomen bisher unklar.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie entdeckten Matthew Greenblatt und sein Team einen neuen Stammzelltyp, der möglicherweise an der Metastasierung von Krebszellen in der Wirbelsäule beteiligt ist. Es wurde festgestellt, dass diese Stammzellen, die in Wirbelknochen vorkommen, ein Protein namens MFGE8 absondern. Dieses Protein wirkt als Tumorlockstoff und lockt Krebszellen in das Rückenmarksgewebe.

Die Forscher führten Experimente an Mäusen durch und transplantierten Stammzellen der Wirbelsäule in ein Hinterbein und Stammzellen langer Knochen in das andere. Sie beobachteten, dass Krebszellen fast doppelt so oft zum Miniwirbel wanderten wie zum kleinen Röhrenknochen, was auf die starke Anziehungskraft von MFGE8 hinweist.

Wirbelsäulenmetastasen können zu schweren Schäden am Rückenmark führen und die Gehfähigkeit und die Kontrolle der Körperfunktionen des Patienten beeinträchtigen. Durch das Verständnis der Mechanismen hinter dieser Ausbreitung könnte es möglich sein, Interventionen zur Vorbeugung oder Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen zu entwickeln.

Während die Blockierung von MFGE8 ein möglicher therapeutischer Ansatz sein könnte, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Auswirkungen und die Wirksamkeit einer solchen Behandlung vollständig zu verstehen. Xiang Zhang, Krebsbiologe am Baylor College of Medicine, beschrieb diese Forschung als „großen Fortschritt“ in unserem Verständnis der Knochenmetastasierung.

Dieser Durchbruch gibt Patienten mit metastasiertem Brustkrebs und anderen Krebsarten, die sich häufig auf die Wirbelsäule ausbreiten, Hoffnung. Indem sie dieses seit langem bestehende Rätsel aufklären, bringen uns Forscher der Entwicklung wirksamer Behandlungen und der Verbesserung der Lebensqualität der von diesen Metastasen Betroffenen einen Schritt näher.

