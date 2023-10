Warum haben manche Arten Jungtiere gefleckt?

Gefleckte Jungtiere kommen im gesamten Tierreich vor, von Hirschen und Geparden bis hin zu Vögeln und Fischen. Doch wozu dienen diese Flecken und warum gibt es sie nur bei bestimmten Arten? Evolutionsbiologen vermuten, dass diese Flecken als Tarnung dienen und dazu beitragen, gefährdete Babys vor Raubtieren zu schützen. Dieses als konvergente Evolution bekannte Phänomen hat zur Entwicklung ähnlicher Merkmale bei nicht verwandten Arten geführt.

Am häufigsten treten Flecken bei Arten auf, die Lebensräume mit dreidimensionalen Strukturen wie Grasland und Wälder bewohnen. In diesen Umgebungen ahmen die Spots das gesprenkelte Sonnenlicht nach, das durch Blätter oder Gras scheint, und helfen so, mit dem Hintergrund zu verschmelzen. In gleichförmigen oder unstrukturierten Lebensräumen wie der offenen Tundra oder dem Packeis neigen junge Tiere jedoch dazu, reinweiß zu sein, um sich vor der Umgebung zu tarnen.

Interessanterweise dienen Flecken nicht immer dazu, Jungtiere zu verstecken. In manchen Fällen helfen Flecken tatsächlich dabei, Babys hervorzuheben. Beispielsweise haben junge Garibaldi-Fische leuchtend blaue Flecken, die gegenüber Männchen mit hohem Territorialstatus auf ihren niedrigen Status hinweisen. Wenn diese Fische wachsen und ihre soziale Hackordnung etablieren, verblassen ihre Flecken.

Die Gründe, warum manche Arten aus ihren Flecken herauswachsen, sind nicht vollständig geklärt. Während die Musterung als energetisch kostspielig angesehen wird, benötigen Flecken nur minimale Energie, um zu wachsen und zu erhalten. Daher müssen andere Faktoren eine Rolle spielen, die ihren Verlust erklären. In einigen Fällen entwickeln Tiere im Laufe ihrer Reife alternative Ausweichstrategien. Hirsche zum Beispiel verstecken sich als Babys, können aber als Erwachsene den meisten Raubtieren entkommen. Am Boden brütende Vögel wechseln vom Legen gefleckter Eier zum Flug zum Schutz.

Andere Arten können ihre Flecken verlieren, weil die unterschiedliche Färbung einem anderen Zweck dient. Löwen zum Beispiel werden mit vielen Flecken geboren, die jedoch im Erwachsenenalter meist verschwinden. Stattdessen tauschen männliche Löwen ihre Plätze gegen beeindruckende Mähnen ein, die als Indikatoren für Gesundheit und Fitness dienen. Der Fokus verlagert sich vom Verstecken auf die Fortpflanzung, und die Energie wird darauf verwendet, ausgefeilte sexuelle Signale zu erzeugen.

Es wird angenommen, dass das Beibehalten von Flecken während ihres gesamten Lebens bei Tieren wie Geparden mit der Jagdstrategie zusammenhängt. Geparden sind als Einzeljäger stark auf die Tarnkraft ihrer Spots angewiesen, um sich ihrer Beute zu nähern, während Löwen in Gruppen jagen und nicht das gleiche Maß an Tarnung benötigen.

