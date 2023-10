Grundschullehrer-Assistent stirbt an Schlaganfall, weil er am Wochenende nicht behandelt wird

By

Eine Grundschulassistentin namens Jasbir Pahal, 44, starb an einem Schlaganfall, nachdem ihr das Krankenhauspersonal mitgeteilt hatte, dass die lebensrettende Behandlung, die sie benötigte, am Wochenende nicht verfügbar sei. Pahals Familie war am Boden zerstört, als man ihnen mitteilte, dass ihr Aspirin nur als vorübergehende Lösung verabreicht werden könne, da ein Verfahren namens mechanische Thrombektomie, bei dem Blutgerinnsel entfernt werden, nur montags bis freitags zwischen 8 und 3 Uhr angeboten werde.

Es wurde nun festgestellt, dass das Krankenhaus, in dem Pahal behandelt wurde, das Calderdale Royal Hospital in Halifax, keine Vorkehrungen getroffen hatte, um Patienten in ein nur 40 Autominuten entferntes NHS-Krankenhaus zu verlegen, wo eine mechanische Thrombektomie möglich war. Pahals Ehemann, Satinder Pahal, drückte seine Frustration aus und erklärte, dass sie „den höchsten Preis für diesen mangelhaften Service bezahlt hätten“ und dass seine Frau eine Überlebenschance verdient habe.

Die mechanische Thrombektomie ist ein Verfahren, bei dem ein kleiner Draht und ein Schlauch in eine Arterie eingeführt werden, um ein Blutgerinnsel zu entfernen. Es wurde als „Wunderbehandlung“ bezeichnet, bei der einige Patienten deutliche Verbesserungen verspürten oder sogar noch am selben Tag das Krankenhaus verließen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede beim Zugang zu diesem lebensrettenden Verfahren.

Am Wochenende vom 12. bis 13. November erlitt Pahal einen Schlaganfall und ihr Mann rief einen Krankenwagen. Obwohl die durchschnittliche Reaktionszeit der Zielperson 18 Minuten betrug, dauerte es über eine Stunde, bis der Krankenwagen ihr Zuhause in Huddersfield erreichte. Nach dem Transport nach Halifax ergab eine CT-Untersuchung ein Blutgerinnsel, das mit einer Intervention hätte behandelt werden können. Es wurde jedoch festgestellt, dass zu viel Zeit für die Behandlung mit gerinnungshemmenden Medikamenten vergangen war und dass an Wochenenden keine mechanische Thrombektomie möglich war.

Es ist erwähnenswert, dass das Salford Royal Hospital, nur 32 Meilen entfernt, rund um die Uhr einen mechanischen Thrombektomie-Service anbietet, der Pahals Leben gerettet haben könnte. Leider gab es keine Vorkehrungen für eine Verlegung in dieses Krankenhaus. Trotz der Bemühungen eines Familienmitglieds, das als NHS-Chirurg tätig war, eine Verlegung zu arrangieren, traf Pahal erst mehr als sieben Stunden nach dem ersten Notruf im Leeds General Infirmary ein.

Tragischerweise verschlechterte sich Pahals Zustand weiter und sie verstarb am 30. November. Eine Untersuchung ist für den 24. Oktober geplant. Die Familie ist der Ansicht, dass Pahal nicht rechtzeitig die angemessene Pflege erhalten hat, und fordert dringende Maßnahmen, um den Zugang zu 24 zu gewährleisten /7 mechanische Thrombektomie im gesamten Vereinigten Königreich.

Die Stroke Association und Ärzte haben vor der „Postleitzahl-Lotterie“ beim Zugang zur mechanischen Thrombektomie gewarnt und die Notwendigkeit einer ständigen Verfügbarkeit dieser lebensrettenden Behandlung betont. Das West Yorkshire Integrated Care Board wurde dafür kritisiert, dass es keinen Schlaganfalldienst in Auftrag gegeben hat, um Überweisungen für eine mechanische Thrombektomie außerhalb der Region zu erleichtern. Die Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust, die für Pahals Pflege verantwortlich ist, hat erklärt, dass sie bei der Untersuchung des Vorfalls uneingeschränkt kooperiert.

Quellen:

– The Guardian: [Artikeltitel]

– Fieldfisher: [Quellenartikel]

– NHS England