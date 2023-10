Die VERITAS-Mission: Erforschung der Venus mit Hilfe Islands

By

Die bevorstehende VERITAS-Mission der NASA zielt darauf ab, den Planeten Venus aus der Umlaufbahn zu untersuchen und die Geheimnisse aufzudecken, die sich unter seiner dicken Wolkendecke verbergen. Aber wie können sich Wissenschaftler auf die Erforschung eines so feindseligen und unbekannten Planeten wie der Venus vorbereiten? Eine Möglichkeit besteht darin, einen Ort auf der Erde zu untersuchen, der ähnliche Merkmale aufweist. Im August 2023 startete das VERITAS-Wissenschaftsteam eine Feldkampagne in Island, einem Vulkanland mit aktiven Vulkanen und unwegsamem Gelände, vergleichbar mit dem, was man auf der Venus finden kann.

Während ihrer zweiwöchigen Expedition konzentrierte sich das internationale Team aus 19 Wissenschaftlern aus den USA, Deutschland, Italien und Island auf vulkanische Merkmale in Island und nutzte sie als terrestrische Analoga für die Untersuchung des Vulkanismus auf der Venus. Sie untersuchten vulkanische Ablagerungen an Orten wie der Vulkanregion Askja, dem Lavafeld Holuhraun und der Region Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes.

Ergänzend zu seinen Bodenbeobachtungen sammelte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Luftradardaten mithilfe eines Radars mit synthetischer Apertur an Bord eines über ihm fliegenden Flugzeugs. Die Radardaten sammelten Informationen über die Oberflächeneigenschaften wie Textur, Rauheit und Wassergehalt, die als Grundlage für die zukünftige wissenschaftliche Arbeit der VERITAS-Mission dienen können.

Die Raumsonde VERITAS, die für Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography und Spectroscopy steht, wird die Erkenntnisse aus der Erforschung Islands nutzen, um ihre Algorithmen zu verfeinern und ihre Fähigkeit zu verbessern, Veränderungen auf der Oberfläche der Venus seit der vorherigen Magellan-Mission zu erkennen In den 1990ern. Dies ist besonders wichtig, um vulkanische Aktivitäten auf dem Planeten zu identifizieren.

Durch die Nutzung Island als Analogon zur Venus hoffen Wissenschaftler, wertvolle Erkenntnisse und Erkenntnisse zu gewinnen, die zum Erfolg der bevorstehenden VERITAS-Mission beitragen werden. Islands geologische Ähnlichkeit mit der Venus macht es zu einem idealen Übungsgelände, das es Forschern ermöglicht, sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, denen sie bei der Erkundung unseres Nachbarplaneten begegnen können.

