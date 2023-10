Warum Seltenerdelemente schwer zu extrahieren sind

By

Seltene Erden, darunter Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium, sind aufgrund ihrer nützlichen Eigenschaften in der Technologie- und Energiebranche sehr gefragt. Diese Elemente sind wichtige Komponenten in Smartphones, Elektroautobatterien und Windkraftanlagen. Trotz ihrer Bedeutung gibt ihr begrenztes weltweites Angebot Anlass zur Sorge für Regierungen und Unternehmen.

Anders als ihr Name vermuten lässt, sind Seltenerdelemente nicht wirklich selten. Eine Studie des US Geological Survey ergab, dass ihr Vorkommen in der Erdkruste mit dem von gewöhnlichen Metallen wie Kupfer und Zink vergleichbar ist. Allerdings ist die Gewinnung dieser Elemente aus ihren natürlichen Quellen eine Herausforderung.

Im Gegensatz zu anderen Metallen, die sich in bestimmten geologischen Formationen konzentrieren, sind Seltenerdelemente über den gesamten Planeten verteilt. Aufgrund ihrer einzigartigen Chemie sammeln sie sich nicht an einem Ort. Dies macht den Abbau dieser Materialien besonders ineffizient.

Selbst wenn in bestimmten Gebieten Seltenerdelemente vorhanden sind, ist deren Gewinnung ein komplexer Prozess. Erze, die Seltenerdelemente enthalten, bestehen aus Metallpartikeln, die durch starke Ionenbindungen an andere nichtmetallische Substanzen gebunden sind. Es ist schwierig, diese Bindungen aufzubrechen und die nichtmetallischen Substanzen zu entfernen.

Seltenerdelemente haben drei positive Ladungen und bilden starke Ionenbindungen mit Phosphat-Gegenionen, die drei negative Ladungen haben. Die starke Anziehung zwischen dem Metall und dem Gegenion zu überwinden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Extraktionsprozess erfordert intensive chemische Reaktionen, niedrige pH-Werte, aggressive Bedingungen und hohe Temperaturen.

Forscher erforschen alternative Methoden zur Gewinnung seltener Erdelemente, beispielsweise deren Recycling und deren Gewinnung aus alten Elektronik- und Industrieabfällen. Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, neue Verbindungen zu entwickeln, die ähnliche Eigenschaften wie Seltenerdelemente aufweisen. Allerdings gibt es derzeit keinen Ersatz für diese wertvollen Elemente, da die Nachfrage weiter steigt.

