Alle Sprachen haben Wörter für „Dies“ und „Das“: Ein universelles Phänomen

Sprachen auf der ganzen Welt weisen ein faszinierendes sprachliches Phänomen auf – die Existenz von Wörtern für „dies“ und „das“. Eine kürzlich von einem internationalen Team unter der Leitung der University of East Anglia durchgeführte Studie beleuchtet dieses Phänomen, indem sie die Verwendung von Demonstrativen untersucht, bei denen es sich um Wörter handelt, die die Position eines Objekts im Verhältnis zum Sprecher angeben. Die Forscher analysierten Daten von mehr als 1,000 Sprechern von 29 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Norwegisch, Japanisch, Mandarin, Tzeltal und Telugu.

Im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass Sprachen sich in der räumlichen Unterscheidung unterscheiden, die sie vornehmen, zeigt die Studie, dass alle untersuchten Sprachen die gleichen räumlichen Unterscheidungen aufweisen, indem sie Wörter wie „dies“ oder „das“ verwenden, je nachdem, ob sich das Objekt in der Reichweite des Sprechers befindet . Die in der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass Sprecher verschiedener Sprachen ähnliche Strategien anwenden, wenn sie Demonstrative verwenden, um Ortsbeziehungen zu beschreiben.

Der leitende Forscher Prof. Kenny Coventry erklärt: „Wir haben herausgefunden, dass es in allen von uns getesteten Sprachen ein Wort für Objekte gibt, die sich in Reichweite des Sprechers befinden, wie etwa „dies“ im Englischen, und ein Wort für Objekte außerhalb der Reichweite – „das“. '.“ Diese gemeinsame Unterscheidung zwischen Sprachen könnte Einblicke in die evolutionären Ursprünge von Demonstrativformen als Sprachformen liefern.

Die Ergebnisse der Studie sind nicht nur deshalb von Bedeutung, weil sie ein universelles Sprachmuster aufdecken, sondern auch, weil sie die Vorstellung in Frage stellen, dass verschiedene Sprachen grundlegend unterschiedliche Denkweisen widerspiegeln. Stattdessen schlagen sie vor, dass grundlegende kognitive Einschränkungen im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit eine Rolle dabei spielen, wie Sprachen räumliche Kommunikationssysteme entwickeln.

Als Menschen mögen sich unsere Sprachen in Grammatik, Wortschatz und Aussprache unterscheiden, aber die Kernkonzepte von Nähe und Distanz werden in verschiedenen Sprachgemeinschaften geteilt. Diese Studie bietet eine einzigartige Perspektive auf die weltweit bestehende sprachliche Vielfalt und hebt gleichzeitig die zugrunde liegende Universalität einiger grundlegender Aspekte der menschlichen Sprache hervor.

