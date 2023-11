Die Entwicklung warmblütiger Haie und die Auswirkungen auf den Schutz

By

Meeresbiologen haben bei Autopsien gestrandeter Haie eine unerwartete Entdeckung gemacht, die Einblicke in die Entwicklung der Warmblüter und die möglichen Gefahren für diese Arten durch die Erwärmung der Meere gibt. In einer vom Trinity College Dublin geleiteten Studie untersuchten Forscher den Kleinzahn-Sandtigerhai, eine Art, von der angenommen wird, dass sie sich vor über 20 Millionen Jahren vom ausgestorbenen Megalodonhai abgespalten hat. Überraschenderweise fanden sie anatomische Merkmale, die darauf hindeuten, dass der Kleinzahn-Sandtigerhai eine regionale endotherme oder warmblütige Art ist.

Früher ging man davon aus, dass Warmblüter auf Spitzenprädatoren wie den Weißen Hai und den Riesenthunfisch beschränkt sind. Diese neue Forschung legt jedoch nahe, dass es mehr warmblütige Haiarten gibt als bisher angenommen und dass sich die Warmblüter viel früher entwickelt haben als erwartet. Die Studie ergab auch, dass sich langsam bewegende, filterfressende Riesenhaie regionale Endothermie aufweisen.

Die Implikationen dieser Erkenntnisse gehen über wissenschaftliche Neugier hinaus. Dr. Nicholas Payne, leitender Autor der Studie, hebt die möglichen Auswirkungen auf den Naturschutz hervor. Er erklärt: „Früher dachten wir, die regionale Endothermie sei auf Spitzenprädatoren beschränkt, aber jetzt haben wir Beweise dafür, dass Tiefsee-Sandtiger und planktonfressende Riesenhaie ebenfalls Warmkörper haben.“ Dies wirft viele neue Fragen auf, warum sich regionale Endothermie entwickelt hat, könnte aber auch wichtige Auswirkungen auf den Naturschutz haben.“

Die Meere erleben derzeit eine alarmierende Erwärmung, was die Umweltveränderungen widerspiegelt, die zum Aussterben des Megalodonhais beigetragen haben. Die Entdeckung des Kleinzahn-Sandtigerhais in irischen Gewässern, der in der Region bisher nicht gesichtet wurde, deutet auf eine Verschiebung seines Verbreitungsgebiets hin, die möglicherweise auf die Erwärmung des Wassers zurückzuführen ist. Dies gibt Anlass zur Sorge, da sich die Erwärmung der Meere auf den Energiebedarf warmblütiger Arten auswirken könnte.

Die Studie wurde durch die Sektion von Kleinzahn-Sandtigerhaien durchgeführt, die an den Küsten Irlands und des Vereinigten Königreichs angespült wurden. Je mehr Arten mit unterschiedlichen Lebensstilen Warmblütermerkmale aufweisen, desto deutlicher wird, dass diese Anpassungen im Laufe der Evolution erhalten geblieben sind.

Insgesamt wirft diese Forschung ein neues Licht auf die Entwicklung warmblütiger Haie und unterstreicht die Notwendigkeit von Erhaltungsbemühungen, um diese Arten angesichts sich verändernder Umweltbedingungen zu schützen. Die Ergebnisse werfen weitere Fragen zur Entwicklung der regionalen Endothermie und ihrer ökologischen Bedeutung auf und verdeutlichen das empfindliche Gleichgewicht zwischen natürlichen Anpassungen und den Herausforderungen des Klimawandels.

