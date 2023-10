Das Phänomen verstehen, dass ein sich drehender Magnet einen Sekundärmagneten schweben lässt

Ein Team von Physikern der Technischen Universität Dänemark hat Experimente durchgeführt, um den Grund herauszufinden, warum ein rotierender Magnet einen Sekundärmagneten ohne Stabilisierung zum Schweben bringen kann. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich zwei Magnete mit einander zugewandten Nordpolen gegenseitig abstoßen, diese Kraft kann jedoch zu Instabilität führen. Jüngste Erkenntnisse haben jedoch gezeigt, dass ein zweiter Magnet abgestoßen und schweben kann, wenn ein Magnet mit hoher Geschwindigkeit gedreht wird, ohne dass eine Stabilisierung erforderlich ist.

Um dieses Phänomen zu verstehen, kombinierten die Forscher verschiedene Arten von Magneten und ließen sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit rotieren, während sie den Vorgang mit Hochgeschwindigkeitskameras und Bewegungsverfolgungssoftware aufzeichneten. Durch die Analyse der Bilder entdeckte das Team den zugrunde liegenden Grund für dieses Verhalten.

Die Forscher beobachteten, dass sich der Sekundärmagnet, der sogenannte „Floater“, synchron mit dem rotierenden Magneten drehte, was bedeutete, dass sich beide mit der gleichen Geschwindigkeit drehten. Darüber hinaus wies die Achse des sich drehenden Magneten eine leichte Neigung auf, was normalerweise zu Instabilität führen würde. Das Team stellte jedoch fest, dass das Magnetfeld des rotierenden Magneten ein Drehmoment auf die Schwimmer ausübte, wodurch diese sich gleichzeitig drehten. Es gab auch eine kleine Fehlausrichtung in der Polachse des sich drehenden Magneten, was zu ausgeglichenen Anziehungs- und Abstoßungskräften führte, die es dem Schwimmer ermöglichten, in einer stabilen Schwebeposition gehalten zu werden.

Durch Simulationen konnten die Forscher das Verhalten der beiden Magnete manipulieren und weiter analysieren und so ihre Erkenntnisse aus den Versuchsaufbauten bestätigen.

Diese Forschung liefert ein tieferes Verständnis des Verhaltens rotierender Magnete und ihrer Fähigkeit, Sekundärmagnete schweben zu lassen, ohne dass eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich ist. Die Ergebnisse könnten Auswirkungen auf zukünftige Anwendungen der Magnetschwebetechnik haben.

Quelle: Joachim Marco Hermansen et al., Magnetische Levitation durch Rotation, Physical Review Applied (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036