Wissenschaftler entdecken jupitergroße Objekte, die frei im Orionnebel schweben

Wissenschaftler, die das James-Webb-Weltraumteleskop nutzen, haben im Orionnebel eine überraschende Entdeckung gemacht: Sie fanden jupitergroße Objekte, die frei im Weltraum schweben und nicht unter dem Einfluss eines Sterns stehen. Diese als Jupiter Mass Binary Objects (Jumbos) bezeichneten Objekte wurden während einer Nahinfrarot-Untersuchung des Trapezhaufens und des inneren Orionnebels gefunden. Die Ergebnisse wurden den Fachzeitschriften Astronomy & Astrophysics und Nature zur Begutachtung vorgelegt.

Die Region des Orionnebels, in der diese Objekte entdeckt wurden, ist von besonderem Interesse, da sie Aufschluss über die Geschichte unseres eigenen Sonnensystems gibt. Die Region enthält massereiche Sterne, die ihren Kernbrennstoff schnell verbrennen und nicht sehr lange leben. Wissenschaftler glauben, dass unser Sonnensystem möglicherweise in einem ähnlichen Cluster wie dem Orionnebel entstanden ist, bevor es sich schließlich auflöste.

Die Entdeckung dieser jupitergroßen Objekte stellt einige Grundannahmen der Astrophysik in Frage. Theoretische Modelle deuten darauf hin, dass sich Objekte mit weniger als drei Jupitermassen nicht bilden können, doch das James-Webb-Teleskop hat Objekte gefunden, die nur das 0.6-fache der Jupitermasse haben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass viele dieser Objekte binär sind und sich gegenseitig umkreisen.

Eine mögliche Erklärung für die Entstehung dieser Objekte ist, dass sie nach einer Wechselwirkung aus einem Sternsystem herausgeschleudert wurden, ähnlich wie in unserem eigenen Sonnensystem. Die Herausforderung für Theoretiker besteht nun jedoch darin, zu erklären, wie sich diese kleinen Objekte bilden und in binären Paaren verbleiben.

Diese Entdeckung eröffnet neue Fragen und Forschungsbereiche in der Astrophysik, und die Wissenschaftler freuen sich darauf, diese mysteriösen Objekte im Orionnebel weiter zu untersuchen.

