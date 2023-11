Erforschung der Seltenheit weißer Zwergplaneten

By

Ein Weißer Zwerg, der Überrest eines einst größeren Sterns, birgt Geheimnisse über das Schicksal der Planeten in seiner Nähe. Astronomen haben zahlreiche Weiße Zwerge entdeckt, die von Trümmerscheiben umgeben sind, den Überresten von Planeten, die während der Sternentwicklung zerstört wurden. Allerdings hat eine aktuelle Entdeckung die Forscher verblüfft – ein intakter Planet mit Jupitermasse, der einen Weißen Zwerg umkreist. Diese Entdeckung wirft die Frage auf: Gibt es da draußen noch mehr Weiße Zwergplaneten? Und können terrestrische, erdähnliche Planeten um Weiße Zwerge herum existieren?

Weiße Zwerge sind die Reliktkerne von Sternen, deren Masse einst der unserer Sonne ähnelte. Wenn diese Sterne altern, verwandeln sie sich in Rote Riesen, die später ihre äußeren Schichten abwerfen und einen planetarischen Nebel bilden. Nach diesem Prozess bleibt nur noch ein Zwergstern übrig, der nur noch Restwärme abgibt. Trotz ihrer geringen Größe können Weiße Zwerge bewohnbare Zonen haben, allerdings deutlich kleiner als die um Sterne wie die Sonne.

Während die meisten Sterne wahrscheinlich Planeten haben, besteht bei Sternen in unmittelbarer Nähe zu Weißen Zwergen ein hohes Risiko der Zerstörung. Der Übergang in einen Roten Riesen kann zum Verzehr oder zur Zerreißung von Planeten durch Gezeitenstörungen führen. Folglich besitzen viele Weiße Zwerge Trümmerscheiben, die aus Überresten ihrer früheren Planeten bestehen.

Im Jahr 2020 machten Wissenschaftler eine außergewöhnliche Entdeckung – einen intakten Planeten innerhalb der bewohnbaren Zone des Weißen Zwergs WD1054-226. Dieser Befund erhöht die Möglichkeit, dass weitere Weiße Zwergplaneten auf ihre Entdeckung warten. Da es sich bei dem ersten bestätigten Exoplaneten des Weißen Zwergs außerdem um einen Jupiter-großen Planeten handelt, regt dies zu Spekulationen über die vorherrschenden Planetentypen in der Population der Exoplaneten der Weißen Zwerge an.

Eine umfassende neue Studie unter der Leitung von David Kipping von der Columbia University befasst sich mit der Knappheit felsiger Weißer Zwergplaneten. Die Untersuchung mit dem Titel „Die riesige Natur von WD 1856 b impliziert, dass vorbeiziehende Gesteinsplaneten in der Nähe von Weißen Zwergen selten sind“ stellt die scheinbare Seltenheit solcher Planeten in Frage.

Die Existenz bewohnbarer Zonen von Weißen Zwergen deutet auf das Potenzial für lebenserhaltende Planeten in ihnen hin. Derzeit hat der einzige bekannte intakte Planet, der einen Weißen Zwerg umkreist, eine atemberaubende Masse, die dem 13.8-fachen der Jupitermasse entspricht. Angesichts der relativen Seltenheit von Riesenplaneten im Vergleich zu terrestrischen unter den bestätigten Exoplaneten erkennt Kipping die Überraschung an, die dieser Befund darstellt.

Dennoch verrät die Verteilung bekannter Exoplaneten nur das, was wir bisher entdecken konnten. Jede Erkennungsmethode weist inhärente Selektionsverzerrungen auf, die dazu führen, dass die tatsächliche Exoplanetenpopulation unbekannt ist. Kipping schlägt vor, dass Jupiter-große Planeten die Minderheit darstellen könnten und der vorbeiziehende WD1856 b ein Ausreißer sein könnte. Es gibt weitere Kandidaten für Weiße Zwergplaneten, von denen viele ebenfalls Jupiter-groß oder größer sind.

Während es Hinweise auf das Vorhandensein kleiner terrestrischer Planeten in Weißen-Zwerg-Systemen gibt, existieren sie häufig eher in felsigen Trümmerscheiben als intakt. Es bleibt dann die Frage, ob erdähnliche Planeten in bewohnbaren Zonen um Weiße Zwerge gedeihen. Kipping bietet daher zwei Möglichkeiten, dieses Dilemma zu lösen.

Erstens ist es denkbar, dass weder kleine Gesteinsplaneten noch massive jupiterähnliche Planeten die Population der Weißen Zwerge dominieren. Kipping schlägt einen Umschlag in der Verteilung bei einem bestimmten Radius vor, was auf die Existenz unwahrscheinlicher Planetenradien schließen lässt, die dann wieder ihren Höhepunkt erreichen.

Alternativ könnte es sich bei der Erkennung von WD1856 b um eine statistische Anomalie handeln, die auf die begrenzten derzeit verfügbaren Datenpunkte zurückzuführen ist. Kipping bezifferte die Seltenheit, dass ein massereicher Planet wie WD1856 b als erster identifiziert wurde, auf lediglich 0.37 %. Obwohl dieses Ereignis unglaublich selten ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in der Geschichte der Astronomie im Laufe der Zeit immer wieder unwahrscheinliche Ereignisse gab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung eines intakten Planeten um einen Weißen Zwerg die vorherrschenden Vorstellungen über Exoplaneten von Weißen Zwergen in Frage stellt. Während Wissenschaftler dieses Phänomen weiterhin untersuchen, bleibt die Suche nach weiteren Weißen Zwergplaneten und der Anwesenheit terrestrischer Planeten in ihren bewohnbaren Zonen ein faszinierendes Unterfangen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Gibt es weitere Weiße Zwergplaneten?

A: Während bisher nur ein intakter Weißer Zwergplanet bestätigt wurde, deutet die Entdeckung darauf hin, dass noch weitere Weiße Zwergplaneten auf ihre Entdeckung warten.

F: Können erdähnliche Planeten in der Nähe von Weißen Zwergen existieren?

A: Die Existenz bewohnbarer Zonen von Weißen Zwergen erhöht die Möglichkeit erdähnlicher Planeten in ihnen, obwohl ihre Seltenheit weiterhin ungewiss ist.

F: Warum sind felsige Weiße Zwergplaneten selten?

A: Die begrenzten Beweise für felsige Weiße Zwergplaneten könnten darauf zurückzuführen sein, dass vollständig intakte Planeten in Form von Trümmerscheiben vorherrschen und nicht vollständig ausgebildete terrestrische Planeten.

F: Bestehen weiße Zwergplaneten hauptsächlich aus Planeten in Jupitergröße?

A: Während der erste bestätigte Weiße Zwerg eine jupiterähnliche Masse hat, ist unklar, ob Jupiter-große Planeten die Exoplanetenpopulation der Weißen Zwerge dominieren. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die wahre Verteilung der Planetengrößen zu ermitteln.

F: Wie wirkt sich die Seltenheit des ersten Weißen Zwergplaneten auf unser Verständnis aus?

A: Die Seltenheit der Entdeckung wirft Fragen über die statistische Wahrscheinlichkeit auf, einen so massereichen Planeten wie den ersten zu entdecken. Darüber hinaus veranlasst es Wissenschaftler, die Verteilung weißer Zwerg-Exoplaneten zu überdenken.