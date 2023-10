Wo man Sonnenfinsternis-Brillen für die bevorstehende Sonnenfinsternis findet

Am Samstag, dem 14. Oktober, wird in ganz Amerika eine Sonnenfinsternis zu sehen sein. Für die meisten wird es eine partielle Sonnenfinsternis sein, wobei nur an wenigen Orten eine ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, zu beobachten ist. Unabhängig davon ist es wichtig, Ihre Augen zu schützen, wenn Sie die Sonnenfinsternis beobachten. Sonnenbrillen sind für den direkten Blick in die Sonne nicht geeignet. Wo kann man also Sonnenfinsternis-Brillen finden? Hier sind einige Optionen.

Wenn Sie sichere Solarbeobachtungsausrüstung online kaufen möchten, ist noch Zeit, aber die Vorräte gehen zur Neige, also handeln Sie schnell. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts „Solar Eclipse Activities for Libraries“ fünf Millionen Paar Sonnenschutzbrillen kostenlos an 10,000 Bibliotheken in den USA verteilt.

Um eine Bibliothek in Ihrer Nähe zu finden, die möglicherweise kostenlose Sonnenfinsternis-Brillen verteilt, können Sie eine vom Projekt bereitgestellte interaktive Karte verwenden. Beachten Sie jedoch, dass am Tag der Sonnenfinsternis möglicherweise keine Brille verfügbar ist. Nehmen Sie daher am besten so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrer Bibliothek auf.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich bei Wissenschaftsmuseen oder Planetarien zu erkundigen oder an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen, bei denen möglicherweise kostenlose Gläser verteilt werden. Ein von der NASA finanziertes Projekt namens Astronomical Society of the Pacific hat ein Netzwerk von Eclipse-Botschaftern geschaffen, die bei diesen Veranstaltungen Brillen verteilen, wobei der Schwerpunkt auf unterversorgten Gemeinden liegt.

Wenn Sie lieber eine Sonnenfinsternis-Brille kaufen möchten, hat die American Astronomical Society eine Liste verifizierter Lieferanten bereitgestellt. Suchen Sie nach Brillen von Herstellern wie American Paper Optics und Rainbow Symphony und stellen Sie sicher, dass sie der internationalen Sicherheitsnorm ISO 12312-2 entsprechen.

Denken Sie daran: Unabhängig von Ihrem Standort sollte jeder eine Sonnenfinsternis-Brille tragen, um das Ereignis sicher verfolgen zu können. Genießen Sie die Sonnenfinsternis und denken Sie daran, Ihre Augen zu schützen.

