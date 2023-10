Schützen Sie Ihre Augen während der Ring of Fire-Ringfinsternis 2023

Beamte warnen Sonnenfinsternis-Verfolger, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und ihre Augen während der bevorstehenden Ring-of-Fire-Finsternis 2023 am 14. Oktober zu schützen Feuerring-Effekt. Dieses kosmische Phänomen kann in mehreren Gebieten Oregons beobachtet werden, darunter an der Küste von Newport, Fort Rock und La Pine. Allerdings ist es ohne spezielle Sonnenfilter nicht sicher, während einer ringförmigen Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen.

Oregon State Parks verteilt eine begrenzte Anzahl von Brillen in den State Parks, um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, obwohl ein klarer Himmel nicht garantiert werden kann. Um die Sicherheit zu gewährleisten, stellt die American Astronomical Society eine Liste zertifizierter Einzelhändler bereit, die Sonnenfinsternisbrillen und Sonnenbetrachter verkaufen, darunter American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical und Rainbow Symphony. Diese Brillen sind „tausendmal dunkler“ als normale Sonnenbrillen und sollten die ISO 12312-2-Zertifizierung erfüllen, das sichtbare Sonnenlicht reduzieren und den größten Teil der UV- und IR-Strahlung der Sonne blockieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass selbstgemachte Filter oder Sonnenbrillen nicht zum Beobachten der Sonnenfinsternis verwendet werden sollten, da diese keinen ausreichenden Schutz bieten. Die NASA betont, dass die konzentrierten Sonnenstrahlen durch Filter brennen und schwere Augenverletzungen verursachen können, wenn sie die Sonne durch ein Kameraobjektiv, ein Teleskop, ein Fernglas oder ein anderes optisches Gerät betrachten und dabei eine Sonnenfinsternisbrille tragen oder einen tragbaren Sonnenbetrachter verwenden.

Auch wenn einige Bewohner Oregons, wie die in Portland, möglicherweise nicht auf dem Weg der Ringform sind, haben sie dennoch die Möglichkeit, die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Die Sonnenfinsternis beginnt um 8:06 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt um 9:19 Uhr und endet um 10:39 Uhr am Morgen des 14. Oktober.

