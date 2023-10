Erforschung der Quantenbrechung: Eine neue Perspektive auf klassische und Quantenwelten

Physiker beschäftigen sich seit langem damit, das Verhalten mikroskopischer Einheiten mithilfe der Prinzipien der Quantenmechanik zu verstehen. Während die Quantenmechanik das verwirrende Verhalten von Elementarteilchen, Atomen und Molekülen erklärt, bestimmen die Gesetze der klassischen Physik unsere makroskopische Welt.

Allerdings glaubt eine wachsende Zahl von Physikern mittlerweile, dass winzige Abweichungen von klassischen Vorhersagen, die sich im Laufe der Zeit anhäufen, letztendlich zum Zusammenbruch der klassischen Beschreibung führen können. Dieses hypothetische Phänomen, bekannt als Quantenbruch, stellt unser Verständnis der Grenzen zwischen der klassischen Welt und der Quantenwelt in Frage.

Um die Quantenbrechung zu untersuchen, führten die Forscher Sebastian Zell und Marco Michel eine theoretische Studie an einem eindimensionalen gasähnlichen Quantensystem durch. Ihr Modell zielte darauf ab, die Bedingungen zu bestimmen, unter denen Quantenbrechung auftritt, und wie diese mit der Anzahl der Teilchen im System zusammenhängt.

Die Studie ergab, dass die klassische Beschreibung niemals fehlschlägt, es sei denn, die Stärke der Wechselwirkung zwischen den Teilchen ist relativ stark. Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass die Quantenbruchzeit, also die Zeitskala, nach der der Quantenbruch auftritt, mit der Anzahl der Teilchen im System zunimmt. Dieser Anstieg erfolgt jedoch relativ langsam, was darauf hindeutet, dass es in typischen Situationen wahrscheinlich nicht zu Quantenbrüchen kommt, in diesem Fall jedoch schnell passieren kann.

Während die Studie rein theoretisch war, hoffen die Forscher, in Zukunft ein geeignetes System wie Bose-Einstein-Kondensate für die experimentelle Bestätigung zu finden. Im Erfolgsfall könnte dies zu einem besseren Verständnis der Aufteilung zwischen klassischen und Quantenbeschreibungen führen.

Die Auswirkungen des Quantenbrechens gehen über die grundlegende Physik hinaus. Die Forscher vermuten, dass die Auflösung des Paradoxons der Strahlung Schwarzer Löcher, bekannt als Hawking-Strahlung, durch Quantenbrechung beeinflusst werden könnte. Stephen Hawkings Berechnungen zur Strahlung von Schwarzen Löchern gehen von einer klassischen Beschreibung des Schwarzen Lochs aus, und sobald eine Quantenbrechung auftritt, kann eine neue Emissionsphase entstehen, die möglicherweise die Freisetzung von Informationen ermöglicht.

Während weitere Forschung erforderlich ist, um die Auswirkungen des Quantenbrechens und seinen Zusammenhang mit der Physik Schwarzer Löcher vollständig zu verstehen, eröffnet diese Studie neue Wege zur Erforschung der Grenzen der klassischen Welt und der Quantenwelt.

Quellen:

– „Quantum Breaking: Scientists Breakdown the Breakdown of Classic Approximation“, SciTechDaily

– Sebastian Zell und Marco Michel, „Quantum Breaking: From Classic Physics to Quantum Start-up“, Physics Letters B