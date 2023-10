Die Debatte über die integrierte Informationstheorie: Ist sie Pseudowissenschaft?

By

Ein offener Brief, der von einer Gruppe von 124 Bewusstseinswissenschaftlern und Philosophen veröffentlicht wurde, hat in diesem Bereich Kontroversen ausgelöst. Der Brief attackiert die integrierte Informationstheorie (IIT), eine führende Bewusstseinstheorie, als „Pseudowissenschaft“. Die Debatte um IIT entstand, nachdem die Ergebnisse eines experimentellen Wettbewerbs zwischen IIT und der konkurrierenden Theorie der globalen Arbeitsplatztheorie nicht schlüssig waren. Die Medienberichterstattung über diese Ergebnisse gab Anlass zur Veröffentlichung des offenen Briefes.

Das vom italienischen Neurowissenschaftler Giulio Tononi vorgeschlagene IIT legt nahe, dass das Bewusstsein durch den Grad der „integrierten Information“ innerhalb eines Systems bestimmt wird. Kritiker argumentieren, dass die Theorie mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, als sie verdient, und äußern Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen, etwa ihrer Auswirkungen auf die klinische Praxis und ethische Fragen im Zusammenhang mit KI, Stammzellenforschung, Tierversuchen und Abtreibung.

Befürworter des IIT argumentieren jedoch, dass es sich tatsächlich um eine führende Bewusstseinstheorie handelt, die durch wissenschaftliche Forschung gestützt und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt ist. Eine unter Bewusstseinswissenschaftlern durchgeführte Umfrage ergab, dass fast 50 % IIT für eine vielversprechende Theorie hielten. Darüber hinaus wurde das IIT in Grundsatzdebatten und wissenschaftlichen Rezensionen vorgestellt.

Der Vorwurf der „Pseudowissenschaft“ gegen IIT basiert auf dem Argument, dass die Theorie nicht empirisch überprüfbar sei und im direkten Wettbewerb nicht sinnvoll getestet wurde. Es stimmt zwar, dass die Prüfung der Grundprinzipien jeder Bewusstseinstheorie eine Herausforderung darstellt, doch die Fähigkeit der Theorie, überprüfbare Vorhersagen zu generieren, qualifiziert sie als wissenschaftlichen Ansatz. Der Vorwurf der Pseudowissenschaft wird von vielen als Versuch angesehen, das IIT zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen und sowohl die Theorie als auch den wissenschaftlichen Prozess selbst zu untergraben.

Insgesamt verdeutlicht die Debatte über die integrierte Informationstheorie die Komplexität und Herausforderungen der Bewusstseinsforschung. Obwohl es offene Briefe und kritische Stimmen gibt, erfreut sich das IIT innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft weiterhin großer Unterstützung, und seine Gültigkeit als wissenschaftliche Theorie bleibt ein Streitpunkt.

