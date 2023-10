Heiße Jupiter haben riesige Begleiter: Hinweise auf koplanare Migration mit hoher Exzentrizität

Zusammenfassung:

Eine neue Studie legt nahe, dass die meisten heißen Jupiter (HJs), Exoplaneten von ähnlicher Größe wie Jupiter, die ihre Muttersterne jedoch viel näher umkreisen, äußere Begleiter haben, die dreimal so massereich sind wie die HJs selbst. Diese äußeren Begleiter haben auch exzentrischere Umlaufbahnen als Riesenplaneten ohne HJs. Dies deutet darauf hin, dass die meisten HJs weit entfernt von ihren Wirtssternen entstehen und durch Wechselwirkungen mit koplanaren äußeren Riesenbegleitern näher gebracht werden.

Es wird angenommen, dass sich Riesenplaneten in protoplanetaren Scheiben bilden, die aus Gas und Staub bestehen und junge Sterne umgeben. Diese Scheiben kühlen zu Eiskristallen ab, die sich dann zu größeren Kernen zusammenballen. Es war überraschend, HJs mit Jupiter-ähnlichen Massen zu finden, die ihre Sterne so nah umkreisen. Hypothesen, die darauf hindeuten, dass sich HJs in ihren aktuellen Umlaufbahnen gebildet haben oder durch Gas in der protoplanetaren Scheibe näher gedrängt wurden, gelten heute als unwahrscheinlich. Stattdessen geht man davon aus, dass sich diese Planeten weit entfernt gebildet haben und nach innen gewandert sind.

Diese Planetensysteme können auch andere Begleiter haben, etwa Braune Zwerge oder Doppelsterne. Die Gravitationswechselwirkungen zwischen dem Wirtsstern, dem Planeten und dem äußeren Begleiter können zu Veränderungen in der Umlaufbahn des Planeten führen. Die Umlaufbahn des Sterns und seines Begleiters kann Drehimpulse mit der Umlaufbahn des Sterns und des Planeten austauschen, was zu einer Migration führt.

In dieser Studie wurden Radialgeschwindigkeitsmessungen verwendet, die seit langem zur Entdeckung von Exoplaneten eingesetzt werden. Die Autoren analysierten Daten des California Legacy Survey und unterteilten die Population der Riesenplaneten in Systeme mit und ohne HJs. Sie fanden heraus, dass Planetensysteme mit HJs dazu neigen, äußere Begleiter zu haben, die normalerweise mindestens dreimal so massereich sind wie die HJs. Diese äußeren Begleiter haben auch exzentrischere Umlaufbahnen, was darauf hindeutet, dass sie einen Drehimpuls mit dem HJ austauschten und dessen Umlaufbahn dadurch elliptischer wurde.

Diese Studie liefert starke Beweise für die Hypothese, dass Wechselwirkungen zwischen Planeten für die Existenz heißer Jupiter verantwortlich sind. Die Analyse basierte auf einer großen Datenstichprobe, die über fast drei Jahrzehnte gesammelt wurde.

Quellen:

– Jon Zink, Andrew Howard. „Heiße Jupiter haben riesige Begleiter: Hinweise auf koplanare Migration mit hoher Exzentrizität“ (aufgenommen in Astrophysical Journal Letters)

– Vorabdruck auf arXiv