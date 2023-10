Sonnenfinsternis „Ring of Fire“: Wo man sie beobachten kann und mögliche Wetterbedingungen

By

Ein seltenes und aufregendes astronomisches Ereignis, bekannt als ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“, wird voraussichtlich am Samstag, dem 10. Juni, stattfinden. Diese Sonnenfinsternis wird von einem schmalen Korridor aus sichtbar sein, der sich von Oregon bis Texas erstreckt, wo der Mond 90 % der Sonne verdeckt und so einen atemberaubenden „Feuerring“-Effekt erzeugt.

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, lässt eine ringförmige Sonnenfinsternis etwas Licht durchscheinen und umgibt den Mond. Dadurch entsteht ein fesselndes visuelles Spektakel, das Menschen aus aller Welt anzieht.

Die Wetterbedingungen werden eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis spielen. Die besten Sehbedingungen werden in Texas erwartet, wo die Sonne weit verbreitet ist. Städte wie San Antonio werden ab 11:52 Uhr CDT Zeuge des Höhepunkts der Ringförmigkeit sein können. Allerdings können im südlichen Teil des Bundesstaates einige Wolken vorhanden sein, die die Sicht jedoch nicht vollständig beeinträchtigen.

Andererseits werden in Oregon voraussichtlich keine so günstigen Wetterbedingungen erwartet. Reichliche Wolken und etwas Regen könnten die Sonnenfinsternis möglicherweise überschatten. Ein Sturm vor der Küste des pazifischen Nordwestens könnte die Show stören und Wolken breiten sich weiter landeinwärts aus.

In anderen Bundesstaaten wie Nevada, Utah und New Mexico kann es ebenfalls zu einer Wolkendecke kommen, die die Sicht beeinträchtigen könnte. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass in Teilen dieser Staaten während der Sonnenfinsternis ein klarer Himmel herrscht.

Im Rest der zentralen und östlichen USA wird eine partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein, die zwischen 20 und 80 % der Sonne blockiert. Leider werden Sturmsysteme zu einer ausgedehnten Wolkendecke im Mittleren Westen und in bestimmten Teilen des Ostens führen und möglicherweise die Sicht beeinträchtigen.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie die ringförmige Sonnenfinsternis am 10. Juni nicht miterleben können. Eine weitere Gelegenheit wartet am 8. April 2024, wenn die nächste totale Sonnenfinsternis stattfinden wird. Wenn Sie im Voraus planen, können Sie sicherstellen, dass Sie sich für dieses faszinierende Himmelsereignis am besten Aussichtspunkt befinden.

