SpaceX bringt 21 neue Satelliten in die Umlaufbahn

Die Falcon-9-Rakete von SpaceX hat am Montagmorgen erfolgreich 21 neue Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Diese Satelliten sind Teil von Starlink, einer Konstellation aus Tausenden von Satelliten, die eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitstellen. Die Satelliten wurden in einem „Satellitenzug“ eingesetzt, der wie eine Reihe aufgereihter Waggons im Weltraum aussah.

Während die Nordlichter in Minnesota ein natürliches Himmelsspektakel sind, haben die Bewohner möglicherweise auch die Möglichkeit, das von Menschenhand geschaffene Spektakel der über ihnen vorbeiziehenden Starlink-Satelliten mitzuerleben. Abhängig von den Sichtbedingungen und dem klaren Himmel kann der Satellitenzug mit bloßem Auge gesehen werden, wenn er näher an der Erde ist.

Starlink bietet berechnete Zeiten dafür, wann die Satelliten an verschiedenen Orten sichtbar sein werden. Leider gibt es in Minneapolis derzeit keine „guten“ Sichtzeiten für die nächsten fünf Tage. Allerdings herrschen am Freitag, 29. September, „durchschnittliche“ Sichtverhältnisse, so dass ab etwa 6:03 Uhr ein fünfminütiges Sichtfenster möglich ist. Darüber hinaus sind die Satelliten am Montagabend gegen 7:34 Uhr wieder sichtbar. Allerdings werden die Bedingungen im Raum Minneapolis schlecht sein.

Für diejenigen, die in der Nähe von Duluth wohnen, werden die Starlink-Satelliten am Montagabend gegen 8:07 Uhr bei guten Bedingungen etwa vier Minuten lang sichtbar sein. Um sie zu entdecken, schauen Sie von Westen nach Nordosten.

Um herauszufinden, wann die Starlink-Satelliten in Ihrer Stadt sichtbar sein werden, können Sie für weitere Informationen die Starlink-Website besuchen.

Insgesamt bringt uns der erfolgreiche Start dieser 21 neuen Satelliten durch SpaceX der Erreichung einer globalen Breitband-Internetabdeckung näher und erweitert den Zugang zu Informationen und Konnektivität weltweit weiter.

Definitionen:

– Starlink: Eine Konstellation von Satelliten, die von SpaceX gestartet wurden, um eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitzustellen.

– Falcon 9: Eine zweistufige wiederverwendbare Rakete, die von SpaceX entwickelt und hergestellt wurde.

