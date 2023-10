Beobachten Sie die Mondnacht: Ein himmlisches Fest im Ballarat Municipal Observatory and Museum

Am Abend des Samstags, dem 21. Oktober, versammeln sich Menschen auf der ganzen Welt im Freien, um an einer globalen Initiative namens Observe the Moon Night teilzunehmen. Das Ballarat Municipal Observatory and Museum freut sich, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und den Bewohnern der Stadt einen spektakulären Blick auf den Mond zu bieten.

Von 7:30 bis 9:30 Uhr empfängt die Sternwarte Besucher zu einem Rundgang durch die Anlage, einer informativen Präsentation durch einen Astronomen und der Möglichkeit, den Mond durch ein leistungsstarkes Teleskop zu betrachten. Laut Judith Bailey, der Leiterin des Observatoriums, soll diese Veranstaltung die Wertschätzung und das tiefere Verständnis des Mondes, der Weltraumwissenschaft und der Erforschung fördern.

Der Zeitpunkt dieses Ereignisses ist besonders günstig, da der Mond eine atemberaubende, zunehmende Sichel sein wird, die erst sieben Tage alt ist. Diese Mondphase bietet hervorragende Möglichkeiten zur Beobachtung entlang des Terminators, der Linie zwischen Tag und Nacht auf der Mondoberfläche. Durch das Teleskop können Besucher die Schönheit und Feinheiten des Mondes aus erster Hand erleben, eine Begegnung, die nicht durch einfaches Betrachten von Fotos online wiederholt werden kann.

Die Wirkung, den Mond durch ein Teleskop zu sehen, ist besonders für kleine Kinder tiefgreifend. Bailey hebt die bemerkenswerten Reaktionen der Zuschauer hervor und betont, wie wichtig es ist, diesen gemeinnützigen Dienst bereitzustellen, um zukünftige Generationen im Bereich der Wissenschaft zu inspirieren. Das Observatorium beteiligt sich aktiv an internationalen und australischen Veranstaltungen zur Förderung der MINT-Ausbildung und verstärkt so sein Engagement für die Gemeinschaft.

Neben dem Mond können die Besucher durch das Teleskop des Observatoriums auch einen Blick auf Saturn und andere Himmelsobjekte erhaschen. Bei schlechtem Wetter wird alternativ eine virtuelle Nachthimmeltour angeboten.

International Observe the Moon Night wird von der NASA-Mission Lunar Reconnaissance Orbiter und der Solar System Exploration Division im Goddard Space Flight Centre der NASA gesponsert. Ihre Unterstützung ermöglicht es Enthusiasten und Neugierigen, an dieser einzigartigen himmlischen Feier teilzunehmen.

Um einen Platz zu garantieren, sind Buchungen unbedingt erforderlich und können unter trybooking.com/CJFSP vorgenommen werden. Der Eintrittspreis beträgt 35 US-Dollar für Erwachsene, 25 US-Dollar für Inhaber einer Ermäßigungskarte und Studenten über 18 Jahren, 15 US-Dollar für Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren und ist für Kinder unter vier Jahren kostenlos.

Erleben Sie im Ballarat Municipal Observatory and Museum einen bezaubernden Abend unter den Sternen, wo der Mond im Mittelpunkt steht und die Wunder unseres Universums lebendig werden.

Definitionen:

– Beobachten Sie die Mondnacht: eine globale Initiative, die Menschen dazu ermutigt, sich im Freien zu versammeln und den Mond zu beobachten, und so die Wertschätzung für Weltraumwissenschaft und -forschung fördert.

– Zunehmende Sichel: Die Phase des Mondes, in der er größer und heller wird.