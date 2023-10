Beobachten Sie die Mondnacht: Eine Nacht der Monderkundung

Am Abend des 21. Oktober versammeln sich Menschen aus aller Welt draußen, um an der globalen Initiative „Observe the Moon Night“ teilzunehmen. In der Stadt Ballarat beteiligt sich das Ballarat Municipal Observatory and Museum an den Feierlichkeiten und bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Mond aus nächster Nähe zu betrachten.

Von 7:30 bis 9:30 Uhr werden Besucher des Observatoriums mit einem Rundgang durch die Anlage, einer Präsentation durch einen Astronomen und der Möglichkeit, den Mond durch ein Teleskop zu betrachten, verwöhnt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Wertschätzung und das bessere Verständnis des Mondes, der Weltraumwissenschaft und der Erforschung zu fördern.

Laut Judith Bailey, der Leiterin des Observatoriums, verspricht dieser besondere Abend ein außergewöhnliches Seherlebnis zu werden. Der Mond wird eine atemberaubende, zunehmende Sichel sein, die erst sieben Tage alt ist und großartige Möglichkeiten für Beobachtungen entlang des Terminators, der Grenze zwischen Nacht und Tag, bietet. Bailey betont, dass der Anblick des Mondes durch ein Teleskop ein völlig anderes Erlebnis sei als das Betrachten von Fotos online.

Die Veranstaltung im Ballarat Municipal Observatory and Museum ist nicht nur für Erwachsene; Es ist auch eine wichtige Gelegenheit für Kinder, den Mond aus nächster Nähe zu sehen. Bailey erklärt, dass die Reaktionen der Zuschauer bemerkenswert sind und dass diese Ereignisse eine entscheidende Rolle dabei spielen, kleine Kinder für die Wissenschaft zu begeistern.

Neben der Beobachtung des Mondes erwartet die Besucher auch die Beobachtung des Saturn und anderer Himmelsobjekte durch das Teleskop. Bei bewölktem Wetter wird stattdessen eine virtuelle Nachthimmeltour angeboten.

Observe the Moon Night wird von der Lunar Reconnaissance Orbiter-Mission der NASA und der Solar System Exploration Division im Goddard Space Flight Center der NASA gesponsert und unterstreicht die Bedeutung dieses globalen Ereignisses.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, ist eine Reservierung unbedingt erforderlich und kann über trybooking.com/CJFSP vorgenommen werden. Die Ticketpreise sind wie folgt: 35 $ für Erwachsene, 25 $ für Inhaber einer Ermäßigungskarte und Studenten über 18 Jahren, 15 $ für Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren und kostenlos für Kinder unter vier Jahren.

