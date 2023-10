Die Entdeckung eines einzigartigen Doppelsternsystems bietet Einblicke in heiße Jupiter und die Sternentwicklung

By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung eines 1,400 Lichtjahre entfernten Doppelsternsystems gemacht, das aus einem heißen jupiterähnlichen Objekt besteht, das einen Weißen Zwerg umkreist. Diese Entdeckung bietet beispiellose Möglichkeiten zur Untersuchung heißer Jupiter und der Entwicklung von Sternen in Doppelsternsystemen.

Heiße Jupiter sind eine Art Exoplaneten, die ihre Sterne sehr nahe umkreisen und extrem hohe Oberflächentemperaturen aufweisen. Aufgrund der Blendung ihrer nahen Sterne ist es schwierig, sie zu untersuchen. Dieses neu entdeckte Doppelsternsystem, bestehend aus einem Weißen Zwerg und einem Braunen Zwerg, bietet jedoch eine einzigartige Gelegenheit, die extremen Bedingungen heißer Jupiter zu beobachten und zu studieren.

Der Weiße Zwerg in diesem System ist der Überrest eines sonnenähnlichen Sterns, dessen Kernbrennstoff aufgebraucht ist. Der Braune Zwerg hingegen ist ein massereiches Objekt mit einer Masse zwischen der eines Gasriesen und der eines kleinen Sterns. Braune Zwerge werden manchmal als gescheiterte Sterne bezeichnet, weil ihnen die Masse fehlt, um Wasserstofffusionsreaktionen aufrechtzuerhalten.

Einer der interessanten Aspekte dieses Doppelsternsystems besteht darin, dass der Braune Zwerg eine „mondähnliche“ Ausrichtung hat, bei der eine Seite des Planeten aufgrund der Gezeitenblockierung immer dem Stern zugewandt ist. Dies führt zu extremen Temperaturunterschieden zwischen der Taghalbkugel, die von direkter Sternstrahlung bombardiert wird, und der Nachthalbkugel, die weniger Strahlung empfängt.

Durch die Analyse der Helligkeit des vom System emittierten Lichts haben Wissenschaftler festgestellt, dass die Tagestemperatur des Braunen Zwergs zwischen 7,250 und 9,800 Kelvin liegt, was so heiß ist wie ein Stern vom Typ A. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Auswirkungen intensiver ultravioletter Strahlung auf die Planetenatmosphäre.

Diese Forschung erweitert nicht nur unser Verständnis heißer Jupiter, sondern wirft auch Licht auf die Entwicklung von Sternen in Doppelsternsystemen. Das Doppelsternsystem bietet ein Labor für zukünftige Studien und ermöglicht es Wissenschaftlern, die extremen Bedingungen und Dynamiken dieser Himmelsobjekte zu erforschen.

