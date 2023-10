Statistisch lernende Community-Funktionslandschaften für mikrobielle Gemeinschaften

Zusammenfassung: Eine neue Studie von Forschern der University of Chicago, der Yale University und der Washington University in St. Louis hat ein statistisches Modell entwickelt, das die Funktionen einer mikrobiellen Gemeinschaft genau vorhersagen kann, indem es die Anwesenheit oder Abwesenheit verschiedener Arten berücksichtigt und nicht deren Interaktionen. Dieser Ansatz, der das Hinzufügen oder Entfernen von Arten als „Mutationen“ in einer Landschaft mit Gemeinschaftsfunktionen behandelt, hat sich in einer Vielzahl von Ökosystemen als erfolgreich erwiesen. Die Einfachheit und Robustheit des Modells machen es zu einem vielversprechenden Werkzeug für die Gestaltung mikrobieller Gemeinschaften mit spezifischen Funktionen in verschiedenen Anwendungen, wie etwa Umweltsanierung und Verdauungsgesundheit. Darüber hinaus liefert diese Forschung Einblicke in die zugrunde liegenden Prinzipien der Funktionsweise mikrobieller Gemeinschaften.

Der traditionelle Ansatz zum Verständnis der Funktion mikrobieller Gemeinschaften besteht darin, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arten zu untersuchen. Allerdings machen es die komplexen und vielfältigen Kombinationen von Arten innerhalb von Gemeinschaften äußerst schwierig, die Funktion von Gemeinschaften mit diesem Ansatz genau vorherzusagen. Forscher suchten nach einer einfacheren Alternative und entwickelten ein statistisches Modell, das nur das Vorhandensein oder Fehlen von Arten in einer mikrobiellen Gemeinschaft berücksichtigt.

Inspiriert durch die Genetik konstruierten die Forscher eine Landschaft der Gemeinschaftsfunktion, in der das Hinzufügen oder Entfernen von Arten „Mutationen“ darstellt und Spitzen in der Landschaft auf Gemeinschaften mit hohen funktionellen Eigenschaften hinweisen. Überraschenderweise erwiesen sich die Landschaften als glatt und nicht komplex, was darauf hindeutet, dass die Form der Landschaft mit begrenzten Daten angenähert werden kann. Diese Einfachheit ermöglicht es den Forschern, die Funktion von Gemeinschaften ebenso effektiv vorherzusagen wie komplexere Ansätze, die die Artendynamik und -häufigkeit berücksichtigen.

Die Studie testete das Modell anhand von sechs verschiedenen Datensätzen aus verschiedenen Ökosystemen, einschließlich mikrobieller Gemeinschaften, die an der Butyratproduktion und dem Stärkeabbau beteiligt sind. Das Modell schnitt in diesen Datensätzen durchweg gut ab und demonstrierte seine Robustheit und Vielseitigkeit.

Die Implikationen dieser Forschung sind erheblich. Das Modell kann bei der Gestaltung mikrobieller Gemeinschaften für bestimmte Zwecke helfen, beispielsweise zur Umweltreinigung und zur Verbesserung der Verdauungsgesundheit. Darüber hinaus liefert es ein besseres Verständnis der Funktionsweise mikrobieller Gemeinschaften und stellt die herkömmliche Meinung über die ökologische Komplexität in Frage. Zukünftige Forschungen werden sich darauf konzentrieren, die Gründe für die beobachtete Einfachheit gemeinschaftlicher Funktionslandschaften aufzuklären.

Quelle:

– Abigail Skwara et al., Statistisches Lernen der funktionalen Landschaft mikrobieller Gemeinschaften, Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02197-4