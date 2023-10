Chandrayaan-3: Eine erfolgreiche Mission mit vorübergehendem Schluckauf

Chandrayaan-3, die indische Mondmission, wurde trotz einiger kleinerer Rückschläge als Erfolg gefeiert. Zwei Tage nach der Landung des Landers Vikram und des Rovers Pragyan auf dem Mond kam es bei einem Instrument an Bord des Rovers zu einem vorübergehenden Stromausfall. Santosh Vadawale, der Hauptforscher des Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), erklärte, dass der Stromausfall durch eine späte Hinzufügung einer Sicherheitsfunktion verursacht wurde, die versehentlich die Steuerung des APXS abschaltete. Der Fehler wurde jedoch schnell behoben und das Instrument führte erfolgreich eine In-situ-Analyse des Bodens und der Gesteine ​​des Mondes durch.

Im Gegensatz zu Berichten, in denen behauptet wurde, dass der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover voraussichtlich am zweiten Mondtag aufwachen würden, stellte Vadawale klar, dass sie nie dafür ausgelegt waren. Bei einer Sitzung am Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) betonte Vadawale, dass die Mission tatsächlich ein voller Erfolg gewesen sei. Er erklärte weiter, dass die Chandrayaan-3-Nutzlasten hervorragende wissenschaftliche Daten geliefert hätten, wobei das APXS fantastische Informationen lieferte, die derzeit im Detail analysiert würden.

Die Chandrayaan-3-Mission war zweifellos ein bedeutender Meilenstein in Indiens Weltraumforschungsbemühungen. Die während des Missionsbetriebs auftretenden Störungen sind typisch für solch komplexe Missionen und überschatten die Erfolge nicht. Der erfolgreiche Betrieb des APXS und die wertvollen wissenschaftlichen Daten, die von der Mondoberfläche gesammelt wurden, tragen dazu bei, unser Verständnis der Mondgeologie zu verbessern und den Weg für zukünftige Mondmissionen zu ebnen.

