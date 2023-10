Neue Theorie erklärt, wie der Kollaps eines Doppelsterns zu Gammastrahlenausbrüchen führt

Gammastrahlenausbrüche (GRBs) sind unglaublich heftige Ereignisse im Universum, die eine enorme Energiemenge freisetzen, vergleichbar mit der kombinierten Energieabgabe aller Sterne im beobachtbaren Universum. Unser Verständnis dieser Ereignisse ist jedoch begrenzt. Ein aktuelles Papier eines internationalen Forscherteams schlägt eine neue Theorie zur Entstehung mindestens einer Art von GRB vor und legt nahe, dass diese entstehen, wenn ein Doppelsystem aus zwei bestimmten Sterntypen kollabiert und ein Schwarzes Loch bildet.

Traditionell gibt es zwei Arten von GRBs: kurze Ausbrüche mit einer Dauer von einigen Sekunden und lange Ausbrüche mit einer Dauer von einigen Minuten. Es wird angenommen, dass kurze Ausbrüche durch die Kollision massereicher Objekte wie Schwarzer Löcher oder Neutronensterne entstehen, während lange Ausbrüche vermutlich durch den Kollaps unglaublich massereicher Sterne mit mehr als der 30-fachen Sonnenmasse verursacht werden, was zur Bildung von Hypernovae führt .

Das Forschungsteam unter der Leitung von Yerlan Aimuratov vom Fesenkov Astrophysical Institute in Kasachstan schlägt ein anderes Szenario für die Bildung langer GRBs vor. Sie legen nahe, dass der Zusammenbruch eines Doppelsternsystems, bestehend aus einem Kohlenstoff-Sauerstoff-Stern (CO) und einem Neutronenstern, eine Hypernova und die Bildung eines neugeborenen Neutronensterns auslöst. In diesem Szenario verwandelt sich das Doppelsternsystem in zwei Neutronensterne.

Das entscheidende Element ihrer Theorie ist, dass das Material, das während der Hypernova aus dem neu gebildeten Neutronenstern ausgestoßen wird, von seinem binären Begleiter eingefangen wird. Dieses zusätzliche Material führt dazu, dass der Begleitstern übermassiv wird, was zu seinem Kollaps und seiner Umwandlung in ein Schwarzes Loch führt. Die dabei emittierte Strahlung wird als Gammastrahlenausbruch beobachtet.

Die Forscher befassen sich mit den Feinheiten dieses Mechanismus, einschließlich des Einflusses der Rotationsperiode des Doppelsternsystems. Sie diskutieren auch den historischen Hintergrund und frühere Studien, die zur Entwicklung ihrer Theorie beigetragen haben.

Um ihre Hypothese zu untermauern, untersuchte das Team Gammastrahlenausbrüche mit Teleskopen wie dem vor fast drei Jahrzehnten gestarteten BeppoSAX-Satelliten sowie dem SWIFT-Teleskop der NASA und dem Lick-Observatorium. Zwei spezifische GRBs, GRB090618 und GRB090423, zeigten Merkmale, die auf ihre Entstehung durch Doppelsternsysteme hindeuteten, was einige Beweise für die neue Theorie lieferte.

Dennoch wird die Astrophysik-Gemeinschaft wahrscheinlich weiterhin über die Ursachen dieser zerstörerischen Phänomene diskutieren. Das Verständnis des Ursprungs von GRBs ist von entscheidender Bedeutung, da sie möglicherweise in unserer Nähe auftreten und eine Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellen. Durch die Gewinnung von Einblicken in die Systeme, die diese Ereignisse hervorrufen können, ob nun binär oder einzeln, können Wissenschaftler bei der Vorhersage solcher katastrophalen Ereignisse vorankommen und sich darauf vorbereiten.

ESO / A. Roquette