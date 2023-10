Gammastrahlenausbrüche und Supernovae: Die Verbindung zu Doppelsternen

By

Gammastrahlenausbrüche (GRBs) sind rätselhafte Himmelsereignisse, die große Energiemengen, insbesondere in Form von Gammastrahlen, aussenden. Obwohl bekannt ist, dass sie zu den heftigsten Phänomenen im Universum gehören, gibt es immer noch vieles, was Wissenschaftler über sie nicht verstehen. Eine kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie schlägt jedoch eine neue Theorie über die Entstehung mindestens einer Art von GRB vor, die auf einen Zusammenhang mit Doppelsternsystemen schließen lässt.

Traditionell wurden zwei Arten von GRBs anhand ihrer Dauer unterschieden: kurze Ausbrüche mit einer Dauer von einigen Sekunden und lange Ausbrüche mit einer Dauer von einigen Minuten. Es wird angenommen, dass kurze GRBs aus der Kollision massereicher Objekte wie Schwarzer Löcher oder Neutronensterne resultieren, während lange GRBs vermutlich mit dem Kollaps extrem massereicher Sterne in Zusammenhang stehen.

Diese neue Studie stellt diese Annahme in Frage und legt nahe, dass lange GRBs tatsächlich durch den Zusammenbruch eines Doppelsternsystems, bestehend aus einem Kohlenstoff-Sauerstoff-Stern (CO) und einem Neutronenstern (NS), ausgelöst werden könnten. Wenn der Kern des CO-Sterns kollabiert, löst er eine Hypernova aus – die Geburt eines neuen Schwarzen Lochs – und die Bildung eines neugeborenen Neutronensterns. Dadurch entsteht ein Doppelsternsystem bestehend aus zwei Neutronensternen.

Während des Hypernova-Ereignisses wird eine erhebliche Menge an Material, das aus dem neu gebildeten Neutronenstern ausgestoßen wird, von seinem Begleit-Neutronenstern eingefangen. Diese Materialzugabe kann dazu führen, dass der Stern zu massereich wird, was zu seinem Zusammenbruch und der Umwandlung in ein Schwarzes Loch führt. Dadurch wird ein Gammastrahlenausbruch ausgesendet.

Die Forscher liefern detaillierte Analysen und Hintergrundinformationen, einschließlich der Auswirkungen der Rotationsperiode des Doppelsternsystems. Sie erwähnen auch den Einsatz von Teleskopen wie dem BeppoSAX-Satelliten, dem SWIFT-Teleskop der NASA und dem Lick-Observatorium, um Beweise für ihre Theorie zu beobachten und zu sammeln.

Während diese Studie ein neues Licht auf den möglichen Zusammenhang zwischen Doppelsternen und der Bildung langer GRBs wirft, wird sich die Astrophysik-Gemeinschaft wahrscheinlich an weiteren Debatten und Forschungen beteiligen, um ein tieferes Verständnis dieser Phänomene zu erlangen. Die Auswirkungen des Verständnisses von GRBs sind erheblich, da sie möglicherweise in unserer kosmischen Umgebung auftreten und eine Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellen. Durch die Aufklärung der Mechanismen hinter diesen kosmischen Explosionen können Wissenschaftler der Vorhersage solcher Ereignisse näher kommen und die Sicherheit unseres Planeten gewährleisten.

Quelle: Universe Today – „Was ist der Zusammenhang zwischen Gammastrahlenausbrüchen und Supernovae?“ Es könnten Doppelsterne sein“ (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)