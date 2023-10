Was darunter liegt: Erforschung der Struktur der Erde

By

Der Mittelpunkt der Erde bleibt ein rätselhafter Ort, der sich fast 4,000 Meilen unter unseren Füßen befindet. Während es den Menschen bisher nur gelungen ist, 7.6 Kilometer tief in die Erdoberfläche zu bohren, haben Wissenschaftler alternative Wege gefunden, um die Struktur der Erde zu untersuchen. Durch die Messung seismischer Wellen haben Forscher Einblicke in die innere Zusammensetzung unseres Planeten gewonnen.

Die Erde besteht aus drei Hauptschichten: Kruste, Mantel und Kern. Die Kruste, die dünnste Schicht, macht nur 1 % des Erdvolumens aus und beherbergt alles bekannte Leben. Es ist unterteilt in ozeanische Kruste, die sich unter den Ozeanen befindet und hauptsächlich aus Basaltgestein besteht, und kontinentale Kruste, die viel dicker ist und überwiegend aus Granit besteht.

Unter der Kruste liegt der Erdmantel, der etwa 84 % des Erdvolumens ausmacht. Obwohl der Mantel aus festem Gestein besteht, verhält er sich in geologischen Zeitskalen wie eine Flüssigkeit. Der obere und der untere Mantel haben unterschiedliche Eigenschaften und reichen bis in eine Tiefe von etwa 1,800 Meilen. Der Mantel besteht aus verschiedenen Mineralien, wobei Bridgmanit am häufigsten vorkommt.

Im Kern der Erde liegt eine 1,400 Meilen dicke Schicht aus geschmolzenem Eisen und Nickel, der äußere Kern. Dieses flüssige Meer umhüllt den inneren Kern, eine massive Eisenkugel mit einem Durchmesser von etwa 1,520 Meilen. Die Bewegung von geschmolzenem Eisen im äußeren Kern erzeugt das Erdmagnetfeld.

Der Erdkern entstand, als sich der Planet über Milliarden von Jahren abkühlte. Die schwereren Elemente wie Eisen und Nickel wanderten nach innen und bildeten den Kern. Während das Eisen erstarrt, wächst der innere Kern weiter, jedoch sehr langsam. Aufgrund des enormen Drucks, der auf es ausgeübt wird, bleibt es weitgehend stabil.

Das Verständnis der inneren Struktur der Erde liefert nicht nur Einblicke in ihre Entstehung, sondern hilft Wissenschaftlern auch bei der Untersuchung geologischer Phänomene wie Erdbeben und Plattentektonik. Durch seismische Analysen und andere Techniken enthüllen Forscher weiterhin die Geheimnisse des Planeten unter unseren Füßen.

