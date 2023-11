Schädliche Auswirkungen des Goldabbaus durch Quecksilberverschmutzung bei tropischen Vögeln aufgedeckt

Eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Ecotoxicology veröffentlicht wurde, hat besorgniserregende Quecksilberwerte bei tropischen Vögeln aufgedeckt und Licht auf die schädlichen Auswirkungen des Goldabbaus auf die Umwelt geworfen. Diese umfassende Studie wurde von 37 Wissenschaftlern aus sieben Ländern durchgeführt und untersucht die bisher größte Datenbank zu Quecksilberkonzentrationen in tropischen Vögeln.

Die Analyse von 2,316 Blut- und Federproben von 322 Vogelarten in Mittelamerika, Südamerika und den Westindischen Inseln ergab Quecksilberkonzentrationen, die weit über den sicheren Grenzwerten liegen. Besonders besorgniserregend war die Entdeckung eines grünen Eisvogels mit der 30-fachen empfohlenen Menge Quecksilber. Die Untersuchung ergab auch, dass die Quecksilberkonzentration in Gebieten, die von handwerklichen und kleinen Goldabbaubetrieben betroffen sind, fast viermal höher war.

Der handwerkliche und kleine Goldabbau trägt weltweit am meisten zur Quecksilberverschmutzung bei und ist für fast 38 % der vom Menschen verursachten Quecksilberverschmutzung verantwortlich. Bei diesen Verfahren wird Quecksilber verwendet, um winzige Goldpartikel aus Böden und Sedimenten zu extrahieren. Der entstehende quecksilberhaltige Abfall lagert sich im Boden, im Wasser und in der Atmosphäre ab. Da die Überwachung dieser kleinen Betriebe schwierig ist, argumentieren Bergleute, dass der Einsatz von Quecksilber für maximale Produktivität notwendig sei.

Abgesehen vom Goldabbau wird auch durch andere menschliche Aktivitäten wie das Abbrennen von Vegetation zur Abholzung von Wäldern für die Landwirtschaft Quecksilber in die Umwelt freigesetzt. Darüber hinaus kommt Quecksilber natürlich vor und wird durch vulkanische Aktivität emittiert, die in den geologisch aktiven Tropen häufiger vorkommt. Die starken Niederschläge in diesen Regionen wirbeln das an Land und in Flussbetten abgelagerte Quecksilber auf und machen es so für den Verzehr durch Tiere zugänglicher.

Das Risiko für hohe Quecksilberkonzentrationen ist bei fleischfressenden Vogelarten und Vögeln mit aquatischen Lebensräumen höher. Da sich Quecksilber vor allem in ihrer Beute anreichert, sind fleischfressende Tiere anfälliger für erhöhte Werte. Auch Vögel, die in aquatischen Lebensräumen leben, sind aufgrund der Anreicherung in Flussbetten einer zusätzlichen Belastung durch Quecksilber ausgesetzt.

Die Auswirkungen dieser Forschung gehen über tropische Vögel hinaus, da sie als Indikatoren für die allgemeine Gesundheit des Ökosystems gelten. Wenn Vögel erhöhte Quecksilberwerte aufweisen, ist es wahrscheinlich, dass auch andere Arten unter der Verschmutzung leiden. Darüber hinaus sind menschliche Gemeinschaften, insbesondere diejenigen, die dem Goldabbau nachgelagert sind, anfällig für Quecksilberverschmutzung. Der Verzehr von Vögeln mit hohem Quecksilbergehalt birgt Gesundheitsrisiken für den Menschen, darunter immunologische Probleme und eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten.

Die Studie betont die Notwendigkeit einer besseren Aufklärung über die langfristigen Umweltschäden, die durch den Goldabbau in lokalen Gemeinden verursacht werden, deren Lebensunterhalt vom Bergbau abhängt. Während Regierungen versucht haben, nachhaltige Bergbaupraktiken durchzusetzen, hat der Widerstand der Goldindustrie den Fortschritt behindert. Verbraucher können einen Beitrag leisten, indem sie Produkte wählen, die ausschließlich zertifiziert nachhaltiges Gold enthalten.

Diese Forschung dient nicht nur als Weckruf für den Vogelschutz in den Neotropika, sondern unterstreicht auch den Wert der Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen. Durch die Einbeziehung verschiedener lokaler Forscher konnten Gebiete identifiziert werden, in denen die Quecksilberverschmutzung eine erhebliche Bedrohung darstellt. Es ist von entscheidender Bedeutung, der Erhaltung tropischer Ökosysteme Vorrang einzuräumen und die Gesundheit sowohl der Tierwelt als auch der menschlichen Gemeinschaften zu schützen.