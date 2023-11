UCD-Studenten wollen Irlands ersten Satelliten zur Untersuchung von Gammastrahlenausbrüchen starten

Nach Jahren harter Arbeit und Vorbereitung bereiten sich Studenten des University College Dublin (UCD) darauf vor, Irlands ersten Satelliten, EIRSAT-1, zu starten. Der Würfelsatellit oder Cubesat soll noch in diesem Monat von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete gestartet werden.

Unterstützt von der Akademie der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), insbesondere durch das Programm „Fly Your Satellite!“. Das Programm EIRSAT-1 ist eine bahnbrechende Initiative, die es Universitätsstudenten in Europa ermöglicht, eigene Satelliten für die Weltraumforschung zu bauen, zu starten und zu betreiben. Das Projekt wurde 2017 ins Leben gerufen und von Studenten des UCD Center for Space Research, der UCD School of Physics und der UCD School of Mechanical and Materials Engineering entwickelt.

Im erdnahen Orbit wird EIRSAT-1 drei verschiedene Experimente durchführen. Seine Hauptaufgabe besteht in der Untersuchung von Gammastrahlenausbrüchen, den leuchtendsten und stärksten Ereignissen im Universum. Darüber hinaus wird der Satellit auch eine thermische Beschichtungsstudie durchführen, um die Leistung von Oberflächenbehandlungen für Satelliten zu bewerten. Darüber hinaus wird ein alternatives System zur Orientierungskontrolle von Raumfahrzeugen demonstriert.

Dieses bahnbrechende Projekt stellt einen bedeutenden Meilenstein für Irland dar, da es den ersten Sprung des Landes in die Weltraumforschung darstellt. Prof. Lorraine Hanlon von der UCD, Leiterin des Projekts, zeigte sich begeistert und führte den Erfolg auf die harte Arbeit des Teams und die Unterstützung der Universität, der irischen Regierung und der irischen Industrie zurück.

Die Zusammenarbeit zwischen UCD und der ESA spielte eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts. Laut Joost Vanreusel, Leiter der ESA-Akademie, machte die Expertise des UCD in Weltraumwissenschaften und Astrophysik in Kombination mit der Erfahrung der ESA beim Bau und Test kleiner Raumfahrzeuge EIRSAT-1 zu einem fesselnden Bildungsprogramm. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit in der Weltraumforschung, wie Prof. Sheila McBreen, eine der führenden Astrophysikerinnen Irlands, betont.

EIRSAT-1 ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für Irland, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Zusammenarbeit und das Engagement von Studenten und Forschern, die Grenzen der Weltraumforschung zu erweitern. Es wird erwartet, dass es unschätzbare Einblicke in Gammastrahlenausbrüche liefert und zum wissenschaftlichen Wissen über die faszinierendsten Phänomene des Universums beiträgt.