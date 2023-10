Die Suche nach außerirdischem Leben: Erkennung von Biosignaturen in Exoplanetenatmosphären

By

Astronomen sind auf der Suche nach Lebenszeichen außerhalb unseres Sonnensystems, und das James Webb Space Telescope (JWST) wird bei dieser Suche eine entscheidende Rolle spielen. Das JWST hat das Potenzial, die Atmosphären mehrerer vielversprechender Exoplaneten zu entdecken und Einblicke in die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde zu bieten. Allerdings stellt es eine Herausforderung dar, herauszufinden, was als echte chemische Signatur des Lebens gilt.

Um Exoplaneten zu beobachten, konzentrieren sich Astronomen auf ihre Wirtssterne und warten darauf, dass die Planeten den Stern und das Teleskop passieren. Beim Transit des Planeten durchdringt das Licht des Sterns seine Atmosphäre und führt je nach den in der Atmosphäre vorhandenen Chemikalien zu Einbrüchen und Spitzen in der Helligkeit des Sterns. Diese Variationen erzeugen einen chemischen Barcode für den Transitplaneten.

Traditionell suchen Wissenschaftler nach bestimmten Gasen wie Sauerstoff oder Methan als potenzielle Biosignaturen. Allerdings können diese Gase auch durch nichtbiologische Prozesse entstehen, was sie für sich genommen zu unzuverlässigen Indikatoren für Leben macht. Stattdessen betrachten Wissenschaftler den Kontext, in dem diese Gase vorkommen. Beispielsweise wäre das gemeinsame Vorkommen von Methan und Sauerstoff ein starker Hinweis auf Leben, da es ohne Biologie schwierig ist, diese Gase in Kombination zu produzieren.

Auch die Überwachung der Atmosphäre eines Exoplaneten im Laufe der Zeit kann wertvolle Informationen liefern. Saisonale Schwankungen in der Konzentration bestimmter Gase wie Ozon könnten als Fingerabdruck des Lebens dienen. Darüber hinaus entwickeln Wissenschaftler agnostische Biosignaturen, die keine Annahmen über die Biochemie außerirdischen Lebens treffen. Eine agnostische Biosignatur ist der Grad der chemischen „Überraschung“ oder des Ungleichgewichts in der Atmosphäre eines Exoplaneten.

Die Bestimmung von Biosignaturen außerirdischen Lebens ist eine komplexe Aufgabe, die Vorsicht und sorgfältige Analyse erfordert. Während Wissenschaftler weiterhin mit dem JWST und anderen Instrumenten die Atmosphäre von Exoplaneten erforschen, hoffen sie, erste Hinweise auf Leben außerhalb unseres Sonnensystems zu entdecken.

