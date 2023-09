Wie sich das menschliche Gehirn an die Farben anderer Planeten anpasst

Das menschliche Gehirn verfügt über eine unglaubliche Fähigkeit, sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen, sodass wir Farben auch dann als „normal“ wahrnehmen können, wenn wir eine getönte Sonnenbrille tragen oder wenn wir älter werden und unsere Augen stärker gelb werden. Was würde jedoch passieren, wenn wir Farben in einer völlig unbekannten Umgebung, beispielsweise einem anderen Planeten, ausgesetzt wären? Experten zufolge würde sich unser Gehirn mit der Zeit wahrscheinlich daran gewöhnen, diese Farben als neutraler wahrzunehmen.

Michael Webster, ein Wissenschaftler für kognitives Sehen, vermutet, dass die vorherrschende Farbe auf einem anderen Planeten für Astronauten irgendwann grau erscheinen würde. Wenn Menschen beispielsweise zum Mars reisen würden, würde der Rote Planet allmählich brauner oder grauer statt rot aussehen. Der Marshimmel, der für uns ockerfarben erscheint, würde für Weltraumforscher blauer erscheinen, wenn auch nicht so blau wie der der Erde.

Die Wahrnehmung von Farben auf anderen Planeten würde jedoch von den vorherrschenden Farben sowohl der Atmosphäre als auch der Landschaft abhängen. Die Anpassung des Gehirns würde durch die Beziehung zwischen dem durch die Atmosphäre einfallenden Licht und den Farben der Umgebung beeinflusst. In einem Szenario, in dem ein Exoplanet violette Vegetation und einen goldenen Himmel hätte, könnte sich das Gehirn anders anpassen.

Die Reaktion des Gehirns auf Farben basiert nicht nur auf dem Farbton, sondern auch auf der Intensität. Wenn eine Umgebung über eine begrenzte Farbpalette verfügt, wird das Gehirn besser auf subtile Farbveränderungen eingestellt. Mit der Zeit würden verwaschene Farben als kräftiger wahrgenommen und umgekehrt.

Während Astronauten darauf warten, sich an einen neuen Planeten anzupassen, besteht die Möglichkeit, ein Gerät zu entwickeln, das die Umgebung automatisch filtert und anpasst. Derya Akkaynak, ein Ingenieur und Ozeanograph, arbeitet derzeit an einem Computeralgorithmus namens „Sea-thru“, der Unterwasserbilder so anpasst, dass sie aussehen, als wären sie an Land aufgenommen worden. Durch die Korrektur der durch Wasser verursachten Blaufiltration bietet der Algorithmus eine neue Perspektive auf Unterwasserumgebungen.

Obwohl der Prozess der Anpassung an die Farben auf einem fremden Planeten ungewiss bleibt, bis Menschen ihn tatsächlich besuchen, könnten Erfahrungen in der Tiefsee eine Annäherung liefern. Ohne rotes Licht erscheinen untergetauchte Tiefen gelb und erzeugen ein seltsames und ungewohntes visuelles Erlebnis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das menschliche Gehirn eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit besitzt, wenn es darum geht, Farben in verschiedenen Umgebungen wahrzunehmen. Wenn wir auf anderen Planeten unbekannten Farben ausgesetzt sind, passt sich unser Gehirn wahrscheinlich mit der Zeit an, um diese als neutraler wahrzunehmen, wobei Faktoren wie die vorherrschenden Atmosphären- und Landschaftsfarben bei dieser Anpassung eine Rolle spielen. Darüber hinaus wird die Farbwahrnehmung des Gehirns sowohl durch den Farbton als auch durch die Intensität beeinflusst. Während wir darauf warten, dass sich die Astronauten anpassen, besteht die Möglichkeit, Geräte zu entwickeln, die die Umgebung automatisch filtern und an ihre Bedürfnisse anpassen. Die Tiefsee bietet einen Einblick, wie das Gehirn auf unbekannte Farbpaletten reagieren könnte.

Quellen:

– Live-Wissenschaft