Die OSIRIS-REx-Mission der NASA entdeckt reichlich Asteroidenmaterial

By

Das OSIRIS-REx-Team der NASA erlebt eine positive Überraschung, als es die vom Asteroiden Bennu gewonnenen Proben kuratiert. Die erste Analyse zeigt, dass es deutlich mehr Asteroidenmaterial gibt als erwartet. Diese unerwartete Fülle hat die wissenschaftliche Gemeinschaft begeistert, da sie eine einzigartige Gelegenheit für eingehende Studien bietet.

Beim Entfernen des Deckels des Wissenschaftsbehälters entdeckten die Forscher eine Fülle von Material außerhalb des TAGSAM-Kopfes, wo der Großteil des Bennu-Materials gespeichert ist. Christopher Snead, stellvertretender OSIRIS-REx-Kurationsleiter am Johnson Space Center der NASA, zeigte sich begeistert über die unerwartete Fülle an Material und erklärte: „Außerhalb des TAGSAM-Kopfes gibt es eine Menge reichlich vorhandenes Material, das für sich genommen schon interessant ist.“ Es ist wirklich spektakulär, so viel Material dort zu haben.“

Das Team führt derzeit eine „Schnellanalyse“ der ersten Probe durch, die außerhalb des TAGSAM-Kopfes entnommen wurde. Diese Analyse wird Einblicke in die Natur des Bennu-Materials liefern und Erwartungen für die bevorstehenden Ergebnisse wecken. Zur Analyse der Probe werden verschiedene Instrumente eingesetzt, darunter ein Rasterelektronenmikroskop, Infrarotmessungen und Röntgenbeugung.

Die kommenden Wochen werden für die Forscher arbeitsintensiv sein, wenn sie den TAGSAM-Kopf zur Demontage in ein spezielles Handschuhfach bringen. Dieser komplizierte Prozess zielt darauf ab, die darin enthaltene Großprobe freizulegen und so ein umfassenderes Verständnis des gesammelten Materials zu ermöglichen. Die OSIRIS-REx-Mission, bei der erstmals erfolgreich Proben von einem Asteroiden gesammelt wurden, hat große Aufmerksamkeit erregt.

Bennu, der Asteroid, von dem die Proben gewonnen wurden, ist von enormer wissenschaftlicher Bedeutung. Seine uralte Natur liefert wertvolle Einblicke in die frühe Entstehung unseres Sonnensystems und die Bedingungen, die zur Entstehung von Planeten wie der Erde führten. Aufgrund seiner kohlenstoffreichen Zusammensetzung könnte Bennu möglicherweise organische Moleküle und Aminosäuren enthalten, die Hinweise auf den Ursprung des Lebens enthalten. Darüber hinaus ist Bennus Nähe zur Erde ein Objekt von großem Interesse, da die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf unserem Planeten im späten 22. Jahrhundert relativ hoch ist.

Quellen: NASA, Earth.com