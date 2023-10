Vermutlicher Meteor schlägt im Norden Melbournes ein und verursacht massive Explosion und Lichtblitz

By

Ein mutmaßlicher Meteor ist im Norden Melbournes eingeschlagen und hat eine gewaltige Explosion und einen blendenden Lichtblitz verursacht. Das Ereignis, das sich am 18. Oktober 2023 ereignete, löste bei den Bewohnern Ehrfurcht aus und warf Fragen über die Anfälligkeit der Erde gegenüber Himmelsobjekten auf.

Videoaufnahmen hielten den intensiven Moment fest, als der Meteor in die Erdatmosphäre eindrang und einen feurigen Streifen über den Himmel erzeugte, bevor er auf den Boden prallte. Der Aufprall führte zu einer Schockwelle und einem hellen Lichtblitz, der die Umgebung erhellte.

Während der genaue Ort des Aufpralls noch ermittelt werden muss, berichteten Zeugen, dass sie eine laute Explosion hörten und spürten, wie der Boden bebte. Die Behörden haben inzwischen eine Untersuchung eingeleitet, um die Einschlagstelle zu lokalisieren und das Ausmaß des verursachten Schadens einzuschätzen.

Meteore sind Gesteins- oder Metallfragmente aus dem Weltraum, die in die Erdatmosphäre gelangen und durch Reibung verglühen. Von der Erde aus gesehen werden diese kosmischen Objekte oft als Sternschnuppen bezeichnet. Während die meisten Meteore vollständig verglühen und keine Gefahr darstellen, können größere Meteore möglicherweise den Boden erreichen und beim Aufprall Schaden anrichten.

Ereignisse wie das in Melbourne erinnern an die häufigen Begegnungen der Erde mit Weltraummüll. Obwohl Meteoriteneinschläge relativ selten sind und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit erheblichen Schaden oder Verletzungen verursacht, gering ist, erinnern sie uns an die Weite und Unvorhersehbarkeit des Kosmos.

Quellen:

– Daily Mail Australien