Machen Sie sich bereit für einen spektakulären Jägermond und eine spektakuläre Sonnenfinsternis

Während Halloween näher rückt und die Kostüme vorbereitet werden, erwartet Himmelsbeobachter dieses Jahr ein Vor-Halloween-Vergnügen. Am Samstag wird der Nachthimmel vom strahlenden Schein des Jägermondes erhellt. Dieses Jahr gibt es jedoch einen zusätzlichen Bonus für glückliche Zuschauer – eine partielle Mondfinsternis.

Während der Mond im Mittelpunkt steht, wird ein anderer Himmelskörper versuchen, das Rampenlicht zu stehlen. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, wird knapp südlich des Mondes sichtbar sein, obwohl der Mond immer noch am hellsten scheint. Laut NASA-Wissenschaftler Noah Petro besteht das Schöne an dieser Jahreszeit darin, dass der Mond bei Vollmond genau bei Sonnenuntergang aufgeht, was zu atemberaubend tief hängenden Monden am Himmel führt.

Schauen wir uns nun einige Schlüsselfragen rund um den Jägermond und die bevorstehende partielle Mondfinsternis genauer an.

Warum wird er Jägermond genannt?

Der Jägermond ist ein Name für den Vollmond im Oktober, obwohl er gelegentlich auch im November erscheint. In verschiedenen Kulturen werden Monde nach saisonalen Aktivitäten benannt. Der Jägermond, auch bekannt als fallender Blättermond und eiskalter Mond, weist traditionell auf eine Zeit hin, in der indigene Gruppen Nahrung für den Winter sammeln. Dies ist besonders praktisch, da Hirsche und andere Beutetiere den ganzen Sommer über nach dem Fressen gemästet sind.

Was den Jägermond und seinen Vorläufer, den Erntemond, unterscheidet, ist, dass beide Mondaufgänge etwa 30 Minuten dauern, also kürzer als die üblichen 50 Minuten. Diese Mondaufgänge am frühen Abend sind angesichts der längeren Lichtstunden im September und Oktober ideal zum Ernten und Jagen.

Wer wird die partielle Mondfinsternis sehen?

Himmelsbeobachter in Afrika, Europa, Asien und Australien dürfen sich auf ein besonderes Vergnügen freuen, denn sie haben die Möglichkeit, Zeuge der letzten Mondfinsternis des Jahres zu werden. Bei einer partiellen Mondfinsternis führt eine unvollständige Ausrichtung von Sonne, Erde und Mond dazu, dass Teile des Mondes durch den Erdschatten verdeckt werden.

Im Gegensatz zu einer totalen Mondfinsternis wird diese partielle Sonnenfinsternis jedoch recht subtil sein. Noah Petro von der NASA erklärt, dass der Mond einen Teil des Erdschattens durchqueren wird, wodurch dieser dunkler wird. Mit bloßem Auge wird es nicht sofort erkennbar sein.

Wo und wann kann man diesen Mond sehen?

Da der Mond des Jägers ein Vollmond ist, wird er den Himmel in voller Helligkeit erhellen. Um einen flüchtigen Blick zu erhaschen, schauen Sie nach Osten, wenn der Mond aufgeht, und nach Westen, wenn er untergeht. Hier sind die besten Sehzeiten für einige repräsentative Zeitzonen:

District of Columbia:

– Mondaufgang: 6:06 Uhr Eastern Time

– Monduntergang: 7:10 Uhr

Chicago:

– Mondaufgang: 5:44 Uhr Ortszeit

– Monduntergang: 6:59 Uhr

Los Angeles:

– Mondaufgang: 6:04 Uhr pazifischer Zeit

– Monduntergang: 6:57 Uhr

Informationen zu Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten an anderen Orten finden Sie in zuverlässigen Quellen wie der Website des US Naval Observatory.

Machen Sie sich also bereit für einen bezaubernden Abend im magischen Licht des Jägermondes, mit dem zusätzlichen Bonus einer subtilen Mondfinsternis, die ein unvergessliches himmlisches Erlebnis schafft.