Der Erntemond: Ein einzigartiger Supermond

Der Erntemond, der letzte Supermond des Jahres, wird voraussichtlich am Donnerstag aufgehen und am Freitag seinen Höhepunkt erreichen. Während es dieses Jahr bereits drei Supermonde gab, darunter den Blauen Mond, zeichnet sich der Erntemond durch seine Einzigartigkeit aus.

Der Erntemond ist der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt, die am 23. September auf der Nordhalbkugel stattfand. Diese Tagundnachtgleiche markiert den Beginn des Herbstes und ist auch der Zeitpunkt, an dem viele Ernten ihren Höhepunkt erreichen. Der Erntemond geht an mehreren Abenden hintereinander fast zeitgleich mit Sonnenuntergang auf, was zu reichlich Mondlicht am frühen Abend führt.

Normalerweise geht der Mond während seines Zyklus jeden Tag etwa 50 Minuten später auf. Während des Erntemondes wird diese Verzögerung jedoch jede Nacht auf ein kleineres Intervall reduziert. Im Norden der USA beträgt die Verzögerung 15 bis 20 Minuten, in Kanada und Europa sind es nur 10 bis 20 Minuten später. Dieses einzigartige Merkmal des Erntemondes hat traditionell Landwirten und Mannschaften bei der Ernte ihrer Ernten geholfen, indem es für mehrere zusätzliche Abende Mondlicht sorgte, daher der Name.

Am Donnerstag, dem 28. September, erscheint der Erntemond kurz nach Sonnenuntergang und erreicht am Freitag um 5:57 Uhr ET (09:57 GMT) seinen Höhepunkt. Die NASA empfiehlt die Verwendung eines Fernglases mit einer Mindestvergrößerung von 7, obwohl eine höhere Vergrößerung mehr Details liefern würde. Der Vollmond wird an seinem höchsten Punkt und der Erde am nächsten sein und ein „Mondperigäum“ erleben, was ihn zu einem Supermond macht.

Der Erntemond hat einen orange-roten Farbton und erscheint aufgrund einer optischen Täuschung in der Nähe des Horizonts größer und heller als andere Vollmonde. Wenn sich der Mond dem Horizont nähert, durchdringt sein Licht mehr atmosphärische Partikel, die das blaue Licht streuen und das rote Licht in unsere Augen gelangen lassen.

Der Erntemond wird in vielen Kulturen auf der ganzen Welt gefeiert, unter anderem in China und Südkorea. In China wird das Mittherbstfest Zhongqiu Jie durch Familientreffen, Mondbeobachtungen und das Teilen von Mondkuchen gefeiert. In Südkorea ist das Erntemondfest, bekannt als Chuseok, ein nationaler Feiertag, an dem Menschen zu ihren Vorfahren und Elternhäusern reisen, um die Herbsternte zu feiern.

Die alte Folklore verbindet den Erntemond auch mit dem Glauben, dass Frost, der in seinem Licht auftritt, Fruchtknospen und Blüten nicht schädigen würde, anders als Frost in der Dunkelheit des Mondes.

