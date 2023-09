Die Nordlichter in Irland und Nordirland: Eine spektakuläre Naturschau

Wenn Sie schon immer das atemberaubende Phänomen der Nordlichter erleben wollten, müssen Sie nicht den ganzen Weg nach Island oder Alaska wagen. Irland und Nordirland bieten atemberaubende Darstellungen der Aurora Borealis, die den Nachthimmel in leuchtenden Grün-, Rosa-, Blau- und Violetttönen färben. Während Wolken manchmal die Sicht behindern, können klare Nächte mit der nötigen Sonnenaktivität Einblicke in dieses natürliche Lichtspektakel gewähren.

Zu den besten Orten, um das Nordlicht in Irland zu beobachten, gehören die Nordküste Nordirlands, die Küste von Antrim, Co. Mayo an der Westküste, Ashbourne in Co. Meath und möglicherweise die Gegend um Dublin bei starken Vorkommnissen. Sichtungen sind jedoch nicht garantiert, und die bevorstehende Tagundnachtgleiche am 23. September könnte aufgrund der Bedingungen im Erdmagnetfeld und der Neigung des Planeten zu diesem Zeitpunkt eine bessere Chance bieten.

Der Aurora-Prozess beginnt mit Sonneneruptionen, Ausbrüchen auf der Sonne, die Milliarden Tonnen Strahlung in den Weltraum freisetzen. Etwa zwei Tage später erreichen diese Teilchen die Erdatmosphäre, wo einige vom Magnetfeld des Planeten erfasst und zum Nord- und Südpol gezogen werden. Beim Zusammenstoß mit Atomen und Molekülen in der Atmosphäre erzeugen sie die leuchtenden Farben des Nordlichts.

Ein klarer Himmel und eine minimale Lichtverschmutzung sind entscheidend, wenn Sie versuchen, das Polarlicht zu beobachten. Wenn man abseits von Großstädten lebt, hat man bessere Chancen, die wichtigsten Ausstellungen zu sehen, obwohl sogar von Dublin aus über spektakuläre Ausblicke berichtet wurde. Astronomy Ireland betreibt einen Polarlicht-Warndienst, der vorhersagt, wann es zu Sonnenexplosionen kommt und wann die Teilchen voraussichtlich die Erdatmosphäre erreichen.

Die nächsten Jahre sind besonders günstig für die Beobachtung des Nordlichts, da die Sonnenaktivität im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreichen wird. Allerdings können die Wetterbedingungen eine Herausforderung darstellen, da bewölkter Himmel oft die Sicht versperrt. Trotzdem gibt es klare Nächte, die die Möglichkeit bieten, dieses beeindruckende Naturphänomen zu erleben.

Quellen: Zeitschrift Astronomy Ireland