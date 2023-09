Die Magie der Nordlichter: Wo und wann man das spektakuläre Schauspiel in Irland erleben kann

By

Die Schönheit des Nordlichts, ein faszinierendes Schauspiel aus natürlichem Licht, kann an mehreren Orten in ganz Irland und Nordirland beobachtet werden. Es gibt zwar keine Garantie, dieses atemberaubende Phänomen zu sehen, aber die bevorstehende Tagundnachtgleiche am 23. September könnte Ihre Chancen erhöhen, es zu erleben. David Moore, Herausgeber der Zeitschrift Astronomy Ireland, erklärt, dass während der Tagundnachtgleiche die Bedingungen im Erdmagnetfeld und die Neigung des Planeten zu einer Darstellung des Polarlichts führen können. Es ist jedoch keine Garantie für eine Sichtung; es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit.

Die besten Orte, um das Nordlicht in Irland zu beobachten, sind die ländliche Nordküste Nordirlands und Mayo aufgrund ihrer Nähe zum Atlantischen Ozean. Das Fehlen von Stadtlichtern in diesen Regionen sorgt für eine klarere Sicht auf das Polarlicht. Um die Lichter zu erkennen, ist jedoch ein klarer Himmel unerlässlich, unabhängig vom Standort im Land.

Der Aurora-Prozess beginnt mit Sonneneruptionen, Eruptionen auf der Sonne, die Milliarden Tonnen Strahlung in den Weltraum freisetzen. Diese geladenen Teilchen treffen etwa zwei Tage später auf die Erdatmosphäre und einige werden im Erdmagnetfeld gefangen und erzeugen das Nordlicht, wenn sie mit atmosphärischen Gasen kollidieren. Die Intensität der Lichter hängt von der Aktivität der Partikel ab und kann in seltenen Fällen weiter nach Süden als üblich reichen.

Um Ihre Chancen, das Nordlicht zu sehen, zu maximieren, ist es wichtig, sich von künstlichen Lichtern fernzuhalten, da diese die Sicht beeinträchtigen können. Wenn man in einer Stadt lebt, kann es sein, dass die Sichtbarkeit der Lichter nur auf große Displays beschränkt ist. Allerdings bieten Orte auf dem Land ohne helle Lichter im Norden einen tollen Blick auf das Polarlicht.

Astronomy Ireland bietet einen Polarlicht-Warndienst an, um mögliche Sichtungen vorherzusagen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Die Warnungen enthalten Informationen über die erwartete Aktivität am Himmel, einschließlich der Polarlichter. Das Nordlicht kann zu jeder Nachtzeit erscheinen und seine Dauer variiert von einigen Stunden bis zur ganzen Nacht.

Die Wolkendecke kann die Sicht auf die Lichter behindern, daher ist ein klarer Himmel ideal, um dieses spektakuläre Schauspiel zu beobachten. Glücklicherweise gelten die nächsten Jahre als günstig für die Beobachtung des Nordlichts, da die Sonne voraussichtlich im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreichen wird.

Quellen: Zeitschrift Astronomy Ireland