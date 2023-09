Die OSIRIS-REx-Mission der NASA soll Asteroidenprobe nach Hause bringen

Nach einer siebenjährigen Mission wird die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA zur Erde zurückkehren und die erste im Weltraum gesammelte Asteroidenprobe abgeben. Die Raumsonde wurde 2016 mit dem Ziel gestartet, Gesteine ​​des 200 Millionen Meilen entfernten Asteroiden Bennu einzufangen.

Die Raumsonde wird eine Kapsel freisetzen, die fast neun Unzen Gestein und Erde enthält, die vermutlich 4.5 Milliarden Jahre alt ist. Am Sonntag wird die Kapsel über dem Dugway Proving Grounds in Utah abgeworfen und soll um 10:55 Uhr ET in der Wüste von Utah landen.

Die Bedeutung dieser Probe liegt in ihrem Potenzial, unser Verständnis der Ursprünge des Sonnensystems zu revolutionieren. Nicole Lunning, leitende OSIRIS-REx-Probenkuratorin, erklärt, dass die Untersuchung dieser Proben unschätzbare Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde liefern wird.

Um die Konservierung der Proben zu gewährleisten und organische Kontaminationen zu verhindern, wurde im Gebäude 31 des Johnson Space Center in Houston, Texas, ein Reinraum eingerichtet. Diese Anlage ähnelt derjenigen, die zur Verarbeitung des Apollo-Mondgesteins verwendet wird.

Wissenschaftler aus der ganzen Welt werden die Möglichkeit haben, diese Proben zu untersuchen und neue wissenschaftliche Fragen zu erforschen, die durch vorhandene Proben auf der Erde noch unbeantwortet bleiben. Mit der erwarteten Verteilung der Proben an die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft werden zahlreiche bahnbrechende Entdeckungen erwartet.

Diese Mission ist nicht der erste Versuch der NASA, eine Probenrückgabe durchzuführen. Im Jahr 2004 kam es bei der Genesis-Mission zu einem Fallschirmversagen und einem Absturz in Utah, was zur Bergung einiger beschädigter Proben führte. Zwei Jahre später landete die Stardust-Mission erfolgreich, nachdem sie Proben von Comet Wild 2 und interstellarem Staub gesammelt hatte.

Insgesamt stellt der Erfolg der OSIRIS-REx-Mission einen aufregenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar und hat das Potenzial, unser Verständnis des Universums neu zu gestalten.

Quellen:

- Abc Nachrichten