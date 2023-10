Die Echos der Geschichte: Sonnenfinsternis erscheint über dem Chaco Canyon

By

Am 14. Oktober 2023 erschien 4 Minuten und 48 Sekunden lang eine faszinierende Sonnenfinsternis, bekannt als „Feuerring“, über dem Chaco Culture Nationalpark in New Mexico. Dieses seltene Himmelsereignis spiegelte die alten Traditionen des Pueblo-Volkes wider, das die Region zwischen 850 und 1250 n. Chr. bewohnte. Der Chaco Canyon mit seinen Markierungen für Sonnenwende, Tagundnachtgleiche und Mondzyklus ist nicht nur die Heimat einiger der ältesten bekannten Sonnenbeobachter, sondern auch enthält auch Petroglyphen, die vergangene Sonnenfinsternisse darstellen.

Besucher des Chaco Canyon standen vor einem Wettlauf mit der Zeit, da im Canyon nur 150 Parkplätze zur Verfügung standen. Viele eifrige Verfolger der Sonnenfinsternis trafen am frühen Morgen ein und navigierten über die dunkle unbefestigte Straße, um Zeuge des himmlischen Spektakels zu werden. Trotz des Verkehrs und der holprigen Straßen versetzte die Reise sie in die Vergangenheit und beseitigte alle Spuren der modernen Welt.

Die alte Pueblo-Zivilisation erlebte auf ihrem Höhepunkt mehrere Sonnenfinsternisse, und ein besonders faszinierendes Felskunstwerk, bekannt als „Felsen der Sonne“, zeigt eine totale Sonnenfinsternis aus dem Jahr 1097. Die komplizierte Schnitzerei auf dem Felsbrocken ähnelt der Sonnenkorona während einer Sonnenfinsternis Sonnenfinsternis, und Wissenschaftler glauben, dass es sich dabei um das handelt, was die Puebloaner am 11. Juli 1097 während eines 5-minütigen und 1-sekündigen Totalereignisses sahen.

Mit fortschreitender partieller Sonnenfinsternis änderte sich die Beleuchtung in der Schlucht dramatisch und die Schatten, die von den zerklüfteten Rändern der Schlucht und den alten Strukturen geworfen wurden, wurden unscharf. Die an der großen Kiva in Casa Rinconada versammelten Beobachter erlebten den faszinierenden Anblick des „Feuerrings“, bei dem Bailys Perlen auf beiden Seiten des Rings sichtbar waren. Für diejenigen, die das Glück hatten, diesem Ereignis beizuwohnen, war es der Höhepunkt eines lang gehegten Ehrgeizes und eines tiefen Gefühls der Verbundenheit mit den alten Traditionen und der Geschichte des Chaco Canyon.

Die Casa Rinconada im Chaco Canyon bot mit ihrer präzisen Ausrichtung auf die Himmelsrichtungen den perfekten Standort für den Astrofotografen Mike Shaw. Er organisierte einen Workshop, um den „Ring des Feuers“ einzufangen, und beschrieb, wie er ein tiefes Zugehörigkeitsgefühl verspürte. Mit fortschreitender Sonnenfinsternis sank die Temperatur merklich und die normalerweise ruhige Schlucht war erfüllt von Vogelgesang.

Die nächste totale Sonnenfinsternis, die vom Chaco Canyon aus beobachtet werden kann, wird nicht vor dem 3. Juli 2866 erwartet, aber die Echos der Geschichte werden weiterhin durch die Zeit hallen und zukünftige Generationen mit den himmlischen Wundern verbinden, die ihre Vorfahren erlebt haben.

