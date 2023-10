Neues Satellitenbild zeigt ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“.

By

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat ein Satellitenbild veröffentlicht, das die ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ aufzeichnet und deren Schatten über die Südostküste von Texas fallen lässt. Dieses Himmelsphänomen trat auf, als sich der Mond auf die Sonne und die Erde ausrichtete, was dazu führte, dass der Mondschatten die strahlenden Strahlen der Sonne umhüllte.

Das Bild wurde während der Sonnenfinsternis von der EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) der NASA an Bord des DSCVR (Deep Space Climate Observatory) aufgenommen, das sich am Lagrange Point 1 befindet. Interessanterweise hat die indische Weltraumforschungsorganisation auch die Sonnensonde Aditya L1 dorthin geschickt Gleicher Ort.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond vor der Sonne, bleibt aber in einem Abstand von der Erde, der eine völlige Verdunkelung verhindert. Dieser relative Abstand ließ den Mond am Himmel kleiner erscheinen und bildete einen atemberaubenden rot-orangefarbenen Ring um die Ränder der Sonne, daher der Name „Ring des Feuers“.

Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die von den Vereinigten Staaten aus sichtbar ist, ist für den 21. Juni 2039 geplant. Es wird jedoch erwartet, dass eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis am Montag, dem 8. April 2024, den Himmel von Texas bis Maine verdunkeln wird.

