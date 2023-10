Der Einfluss der Phytoplanktonphysiologie auf Atmosphäre und Klima

By

Phytoplankton, mikroskopisch kleine photosynthetische Organismen im Ozean, spielen eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf und im Klima der Erde. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Veränderungen in der Physiologie des Phytoplanktons, insbesondere in der Nährstoffaufnahme, tiefgreifende Auswirkungen auf die chemische Zusammensetzung des Ozeans und sogar der Atmosphäre haben können. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Variationen in der Physiologie des marinen Phytoplanktons globale Klimamuster beeinflussen können.

Das Wachstum von Phytoplankton ist nicht nur auf Kohlenstoff, sondern auch auf essentielle Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor angewiesen. Die relativen Anteile dieser Elemente im Phytoplankton, bekannt als Stöchiometrie, sind entscheidend für ihre Zellfunktion und stehen in Zusammenhang mit Klimaprozessen wie dem Nährstoffkreislauf, der ozeanischen Kohlenstoffpumpe und Reaktionen auf Faktoren wie atmosphärische Kohlendioxidkonzentration und Temperatur.

In den 1930er Jahren entdeckte der Ozeanograph Alfred C. Redfield, dass marines Phytoplankton im Allgemeinen ein konsistentes Verhältnis von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor aufweist, das als Redfield-Verhältnis bekannt ist. Es wurde auch beobachtet, dass die Stickstoff-Phosphor-Verhältnisse sowohl im Phytoplankton als auch im Meerwasser bemerkenswert ähnlich waren. Die Frage, ob das Verhältnis im gelösten Meerwasser das Verhältnis im partikulären Phytoplankton steuert oder umgekehrt, beschäftigt Wissenschaftler seit langem.

Um diese Frage zu beantworten, führten die Forscher eine Modellstudie durch, bei der sie ein Computermodell der Algenphysiologie in Verbindung mit einem Erdsystemmodell verwendeten. Mithilfe von Simulationen untersuchten sie die Beziehung zwischen den Stickstoff- und Phosphorverhältnissen in gelösten anorganischen und partikulären organischen Stoffen im Meerwasser. Die Ergebnisse stellen die weit verbreitete Annahme eines starken Zusammenhangs zwischen Phytoplankton- und Meerwasser-Nährstoffverhältnissen in Frage und legen nahe, dass diese Verhältnisse nicht grundsätzlich ähnlich sind und sich im Laufe der Zeit ändern können.

Die Studie unterstreicht auch den möglichen Einfluss der Stickstoff- und Phosphorquoten des Phytoplanktons auf den atmosphärischen Kohlendioxidgehalt über geologische Zeiträume hinweg. Bisher ging man davon aus, dass stöchiometrische Schwankungen im Phytoplankton einen geringen Einfluss auf die marine Biogeochemie und den CO2-Gehalt in der Atmosphäre haben. Diese Studie betont jedoch, wie wichtig es ist, die Physiologie des Phytoplanktons für Klimavorhersagen und das Verständnis der Zusammenhänge zwischen Ökosystemen und Klimamustern zu berücksichtigen.

Durch ein besseres Verständnis darüber, wie sich Variationen in der Phytoplanktonphysiologie auf Ozean und Atmosphäre auswirken, können Wissenschaftler bessere Vorhersagen über die Zukunft des Erdklimas und der Ökosysteme treffen.

