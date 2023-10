Aditya-L1-Mission vs. Parker Solar Probe: Untersuchung der Sonne aus verschiedenen Perspektiven

By

Indiens erste Mission zur Erforschung der Sonne, die Aditya-L1-Mission der Indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO), wurde am 2. September 2023 gestartet. Ihr Hauptziel besteht darin, die Raumsonde am Lagrange-Punkt 1 (L1), etwa 1.5 Millionen Menschen, anzusiedeln Kilometer von der Erde entfernt. Dieser spezielle Punkt ermöglicht einen ungestörten Blick auf die Sonne. Andererseits verfolgt die am 12. August 2018 gestartete Parker Solar Probe der NASA einen ganz anderen Ansatz, indem sie der Sonne ganz nah kommt.

Die Aditya-L1-Mission soll mindestens fünf Jahre lang funktionieren und in eine Halo-Umlaufbahn um den L1-Punkt Sonne-Erde eintreten. An diesem Punkt, der 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt, herrschen ausgeglichene Gravitationskräfte zwischen Sonne und Erde. Im Gegensatz dazu erreicht die Parker Solar Probe eine Entfernung von etwa 3.9 Millionen Meilen von der Sonne und absolviert im Laufe von sieben Jahren 24 Umlaufbahnen um sie.

Beide Missionen haben unterschiedliche Ziele. Die Aditya-L1-Mission konzentriert sich auf die Untersuchung der Photosphäre, Chromosphäre und der äußeren Schichten der Sonne, die als Korona bekannt sind. Ziel ist es, ein besseres Verständnis der koronalen Erwärmung, koronalen Massenauswürfen und der Dynamik des Weltraumwetters zu erlangen. Die Parker Solar Probe hingegen ist die erste Raumsonde, die sich in die Korona der Sonne wagt. Es untersucht insbesondere Magnetfelder, Plasma, energiereiche Teilchen und den Sonnenwind, um den Ursprung und die Entwicklung dieser Phänomene aufzuklären.

Um ihre Ziele zu erreichen, sind beide Raumschiffe mit fortschrittlichen Instrumenten ausgestattet. Der Aditya-L1 verfügt über sieben Instrumente, darunter den Visible Emission Line Coronagraph (VELC) zur Untersuchung der Sonnenkorona und koronalen Massenauswürfen, das Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) zur Abbildung der Sonnenphotosphäre und Chromosphäre sowie das Advanced Tri-axial Hochauflösende digitale Magnetometer zur Messung interplanetarer Magnetfelder am L1-Punkt. Andererseits ist die Parker Solar Probe mit vier Instrumenten ausgestattet, darunter dem Fields Experiment (FIELDS) zur Messung elektrischer und magnetischer Felder, dem Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR) zur Analyse der Partikelzusammensetzung und Energie im Sonnenwind, und die Solar Wind Electrons Alphas and Protons (SWEAP), die Bilder der Sonnenkorona und des Sonnenwinds aufnehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aditya-L1-Mission und die Parker Solar Probe zwar unterschiedliche Ansätze und Instrumente verfolgen, ihr letztendliches Ziel jedoch dasselbe bleibt – die Erforschung und Verbesserung unseres Verständnisses der Sonne. Diese Missionen tragen zum sich ständig weiterentwickelnden Bereich der Sonnenforschung bei und werfen Licht auf die Geheimnisse unseres nächsten Sterns.

Quellen:

– Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) – Aditya-L1-Mission

– NASA – Parker Solar Probe