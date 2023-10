Antarktisches Meereis auf Rekordtief, mit drohenden globalen Folgen

Nach Angaben der Australian Broadcasting Corporation (ABC) hat die Antarktis in den letzten acht Jahren viermal einen Rekordtiefstand bei der Meereisbedeckung erlebt. Anders als in den Vorjahren bildet sich das Eis in der aktuellen Wintersaison nicht neu, so dass weite Teile der antarktischen Küste eisfrei bleiben. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass dieses beispiellose Phänomen auf natürliche Weise auftritt, wie der physikalische Ozeanograph Edward Doddridge feststellte, der es als „Fünf-Sigma-Ereignis“ beschreibt, bei dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es etwa alle 7.5 Millionen Jahre auftritt.

Wissenschaftler führen den Rückgang des Eisspiegels auf wärmeres Meerwasser und energiereichere Wettermuster zurück, was den Schmelzprozess in der Antarktis beschleunigt. Diese Verringerung der Eisbedeckung hat erhebliche Auswirkungen auf die „Albedo“ der Erde, also die Menge an Licht, die von der Planetenoberfläche reflektiert und nicht absorbiert wird. Eine höhere Albedo aufgrund von mehr Eis verlangsamt die wärmende Wirkung der Sonne. Mit abnehmendem Eisniveau beginnt der Planet jedoch, mehr Wärme zu absorbieren, was zu einer stärkeren globalen Erwärmung führt.

Die Folgen einer deutlich wärmeren Umwelt wären tiefgreifend und weitreichend. Die menschliche Gesundheit, globale Nahrungsquellen, die Landwirtschaft und wichtige Ökosysteme wie Regenwälder wären alle betroffen. Eine schnelle und umfassende globale Erwärmung infolge des Abschmelzens des Polareises könnte verheerende Auswirkungen auf den Planeten haben.

Es ist von entscheidender Bedeutung, das Problem des Rückgangs des Meereises in der Antarktis anzugehen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern. Dazu gehören die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Umsetzung von Strategien zum Schutz und zur Wiederherstellung der Eisbedeckung. Die Ergebnisse dieser Forschung sind ein Weckruf für die dringende Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit und proaktiver Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.

Definitionen:

– Albedo: Albedo bezieht sich auf die Menge an Licht, die von der Erdoberfläche reflektiert wird.

– Meereis: Meereis ist gefrorenes Meerwasser, das sich auf der Meeresoberfläche bildet und dort schwimmt.

