Werfen Sie einen Blick auf den „Satellitenzug“ von Starlink über Houston

Machen Sie sich bereit für ein himmlisches Spektakel in Houston heute Abend und am Freitagabend, wenn Sie vielleicht einen Blick auf den „Satellitenzug“ von Starlink erhaschen. Starlink ist ein von SpaceX entwickeltes Satellitennetzwerk mit dem Ziel, kostengünstiges Internet an abgelegene Orte bereitzustellen. Derzeit befinden sich über 4,500 Starlink-Satelliten im Orbit etwa 340 Meilen über der Erdoberfläche.

Wenn Sie in einer klaren Nacht zur richtigen Zeit nach oben schauen, sehen Sie möglicherweise eine Parade von Satelliten, die über den Himmel aufgereiht sind. Aufgrund ihres Aussehens werden diese Satelliten oft mit nicht identifizierten Flugobjekten (UFOs) verwechselt.

Laut einem Starlink-Tracker wird der „Zug“ in den nächsten zwei Nächten über Houston besonders hell sein. Am Donnerstag ist damit zu rechnen, dass er sich um 8:30 Uhr von Nordwesten nach Osten bewegt, und am Freitag um 8:38 Uhr von Nordwesten nach Süden.

Wenn Sie eine dunklere Aussicht bevorzugen, stehen Sie an den folgenden Tagen früh auf. Am Freitag können Sie um 5:21 Uhr nach draußen gehen und dabei zusehen, wie sich der Satellitenzug von Norden nach Nordosten bewegt. Am Samstag wird er um 6:09 Uhr von Westen nach Nordosten sichtbar sein. Achten Sie am Sonntag um 5:26 Uhr von Norden nach Nordosten darauf und erneut um 6:05 Uhr von Nordwesten nach Südosten. Am Montag schließlich können Sie ihn um 5:53 Uhr von Westen nach Südosten fangen.

Die Sichtfenster für diese Sichtungen können zwischen zwei und sieben Minuten liegen. Im August sahen viele Menschen im Südosten von Texas eine Lichterkette am Himmel, bei der es sich in Wirklichkeit um 15 Starlink-Satelliten handelte, die von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet wurden.

Wenn Sie also den „Satellitenzug“ von Starlink über sich erblicken, werden Sie Zeuge einer bemerkenswerten Demonstration menschlicher Innovation und Fortschritte im Streben nach globaler Konnektivität.

Quellen: Starlink-Tracker, SpaceX