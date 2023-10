Die Zusammensetzung des kosmischen Netzes: Dunkle Materie, Gas und Galaxien

Große Beobachtungsprogramme haben gezeigt, dass die Verteilung der Galaxien im Universum nicht zufällig ist. Diese Nichtzufälligkeit wird als großräumige Struktur des Universums bezeichnet, und ein grundlegender Bestandteil dieser Struktur ist das kosmische Netz.

Das kosmische Netz besteht aus drei Hauptkomponenten in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit: Dunkle Materie, Gas und Galaxien. Dunkle Materie, die etwa fünf Sechstel der Masse im Universum ausmacht, interagiert nicht mit Licht, spielt aber eine dominierende Rolle bei der Anziehungskraft des kosmischen Netzes. Es fungiert als Gerüst für die Bildung von Galaxien und Galaxienhaufen. Das andere Sechstel des kosmischen Netzes besteht aus normaler Materie, sogenannten Baryonen, wie Protonen und Neutronen, sowie Elektronen. Diese normale Materie existiert in Form von intergalaktischem Gas sowie in Form von Sternen und interstellarem Medium in Galaxien.

Das Gas im kosmischen Netz kann je nach Standort entweder heiß oder kalt sein. In Galaxienhaufen ist das Gas typischerweise sehr heiß und erreicht Temperaturen von mehreren zehn Millionen Grad. Dieses heiße Gas wird Intracluster-Gas oder Intracluster-Medium (ICM) genannt. Es sendet Röntgenstrahlen aus, die beobachtet werden können und Einblicke in die Massenverteilung innerhalb von Clustern und die Geschichte der Clusterbildung geben. Das ICM beeinflusst auch die Entwicklung von Galaxien im kosmischen Netz, indem es Gas aus Galaxien entzieht und die Entstehung neuer Sterne verhindert.

Andererseits ist das in den Filamenten des kosmischen Netzes vorhandene Gas, das Galaxienhaufen und Superhaufen verbindet, im Allgemeinen kälter und liegt zwischen Tausenden und Zehntausenden Grad. Dieses als warm-heißes intergalaktisches Medium (WHIM) bezeichnete Gas ist aufgrund seiner niedrigeren Temperatur und Dichte im Vergleich zum Gas im ICM schwierig direkt zu beobachten. Dennoch geht man davon aus, dass das WHIM ein bedeutendes Reservoir baryonischer Materie im Universum darstellt und möglicherweise zum Wachstum von Galaxien beiträgt, indem es Treibstoff für die Bildung neuer Sterne liefert.

Galaxien sind gehäuft und in das kosmische Netz eingebettet. Während ihres gesamten Lebens interagieren Galaxien ständig mit dem Gas im kosmischen Netz. Gas aus dem Netz dringt in Galaxien ein und erleichtert die Sternentstehung, während Gas innerhalb von Galaxien durch die Winde von Supernovae und aktiven supermassereichen Schwarzen Löchern in das kosmische Netz ausgestoßen werden kann. Das Verständnis dieser Wechselwirkungen ist entscheidend für die Aufklärung der Entwicklung von Galaxien.

– Donghui Jeong, außerordentlicher Professor, Abteilung für Astronomie und Astrophysik, Penn State, University Park, Pennsylvania