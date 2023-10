Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines Asteroiden aus Gold und Metall

By

Nach mehreren Verzögerungen startete die NASA am 13. Oktober erfolgreich ihre Psyche-Mission und markierte damit einen wichtigen Schritt bei der Erforschung des Asteroiden 16 Psyche. Diese Mission ist Teil der Discovery-Missionen der NASA und zielt darauf ab, wertvolle Informationen über die Zusammensetzung und Entstehung des Asteroiden zu sammeln.

Der 16 entdeckte Asteroid 1852 Psyche umkreist die Sonne im äußeren Teil des Asteroidenhauptgürtels zwischen Mars und Jupiter. Was diesen Asteroiden wirklich bemerkenswert macht, ist seine Zusammensetzung; Es besteht aus Gold-, Silber- und Nickelvorkommen, was ihm einen geschätzten Wert von 10 Billionen US-Dollar verleiht. Dieser metallreiche Asteroid ist mit einer Breite von 279 Kilometern auch einer der größten in unserem Sonnensystem.

Ziel der Psyche-Mission ist es, die Topographie des Asteroiden zu untersuchen, seine Oberfläche zu scannen und detaillierte Bilder aufzunehmen. Wissenschaftler erhoffen sich dadurch Einblicke in die Entstehung von Asteroiden und Planeten mit Metallkern. Darüber hinaus zielt die Mission darauf ab, das Alter verschiedener Regionen des Asteroiden zu bestimmen, seine Topographie zu charakterisieren, Abfälle seiner Schwerkraft zu untersuchen und die Eisenkerne zu erforschen, die als Baustein der Planetenentstehung gelten.

Das Raumschiff, das diese Mission durchführt, ist mit einer Reihe fortschrittlicher Instrumente ausgestattet, darunter einem Multispektralbildgeber, einem Magnetometer sowie einem Gammastrahlen- und Neutronenmessgerät. Mit diesen Instrumenten können Wissenschaftler verschiedene Experimente und Studien durchführen, um die Zusammensetzung und Struktur des Asteroiden zu verstehen.

Eine der bemerkenswerten Technologien, die in der Psyche-Mission getestet werden, ist Deep Space Optical Communication (DSOC). Durch die Kodierung von Daten in Photonen bei Infrarotwellenlängen könnte diese Laserkommunikationstechnologie die Kommunikationszeit zwischen der Erde und dem Weltraum erheblich verkürzen und so die Übertragung von mehr Daten ermöglichen. Im Erfolgsfall könnte DSOC die Weltraumkommunikation revolutionieren.

Die Psyche-Mission bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, die Entstehung terrestrischer Planeten zu untersuchen, ohne die Erde selbst sezieren zu müssen. Durch die Aufklärung der Geheimnisse des Asteroiden 16 Psyche hoffen Forscher, wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres eigenen Planeten und die Entstehung metallreicher Himmelskörper zu gewinnen.

Quellen:

– Psyche-Mission der NASA: [Quelle]

– Entdeckung des Asteroiden 16 Psyche: [Quelle]

– Deep Space Optical Communication (DSOC): [Quelle]