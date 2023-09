OSIRIS-REx der NASA liefert Proben vom Asteroiden „Bennu“ zur Erde

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA lieferte erfolgreich Proben vom potenziell gefährlichen Asteroiden namens „Bennu“. Der auf etwa 500 Meter breite Asteroid gilt als wertvolle Informationsquelle über das frühe Sonnensystem und fungiert als „Zeitkapsel“.

Wissenschaftler glauben, dass einige der auf Bennu gefundenen Mineralien älter sein könnten als das Sonnensystem selbst, und diese Proben könnten Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems liefern. Darüber hinaus wird angenommen, dass dieser Asteroid reich an organischen Molekülen ist und möglicherweise sogar Wasser in seinen Mineralien enthält.

Die OSIRIS-REx-Mission wurde im September 2016 gestartet und erreichte Bennu im Dezember 2018. Seitdem untersucht die Raumsonde den Asteroiden eingehend mit dem Ziel, Proben zur Erde zurückzubringen. Bei der Probenahme setzte das Raumschiff kurz auf Bennus Oberfläche auf, um Regolith, also loses Oberflächenmaterial, zu sammeln.

Das NASA-Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren wählte sorgfältig den Probenahmeort Nightingale aus, der geeignete Bedingungen für die Sammlung vielfältiger und wertvoller Proben bot. Der Touch-And-Go-Probenerfassungsmechanismus der Raumsonde, TAGSAM, hatte etwa sechs Sekunden lang Kontakt mit dem Asteroiden und löste einen Stickstoffgasstoß aus, der den Regolith aufwirbelte.

Die Proben, deren Gewicht auf etwa 2.1 Unzen (60 Gramm) geschätzt wird, wurden sicher in der Probenrückgabekapsel des Raumfahrzeugs aufbewahrt. OSIRIS-REx wird nun seine zweijährige Reise zurück zur Erde antreten, wobei die Probenrückgabekapsel voraussichtlich am 24. September 2023 in der Wüste von Utah landen wird. Nach der Bergung werden die Proben zum Johnson Space Center in Houston, Texas, transportiert , wo Wissenschaftler detaillierte Analysen durchführen, um die Geheimnisse zu entschlüsseln, die in Bennus altem Material verborgen sind.

Diese bahnbrechende Mission stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis des frühen Sonnensystems dar und könnte wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde liefern.

Quellen:

– Die OSIRIS-REx-Mission der NASA

– NASA-Pressemitteilung